El pueblo más antiguo de España: fundado en la Edad Media, con más de 1.000 años de antigüedad y poco más de 200 habitantes
Escondido entre los bosques palentinos se encuentra el primer pueblo en recibir este nombre de toda España. ¿Lo conocías?
Hay destinos turísticos en los que cada calle despeja una capa de historia y hay otros donde se respira otra época. Hoy nos detenemos en uno de estos últimos.
Para entender el pueblo de Bañosera tenemos que viajar atrás en el tiempo. No al siglo pasado, ni siquiera a finales de la Edad Media, sino al siglo IX, el momento en que lo que hoy conocemos como Castilla empezó a tomar forma.
La historia del pueblo más antiguo de España
Viajamos a la sierra de Híjar, cerca de donde se cree ubicada la mítica ciudad celtíbera de Vadinia. Tras las guerras cántabras, este territorio había quedado despoblado. En el siglo IX, después de 100 año de ocupación musulmana, la reconquista estaba en pleno apogeo y se hizo necesario repoblar la meseta para abastecer a los reinos cristianos del norte de Hispania.
Pero las tierras castellanas presentaban una desventaja ante aquellas a las que estaban acostumbrados los reyes cristianos: eran predominantemente llanas. Carecían de las defensas naturales que les habían granjeado la ventaja hasta entonces. Por este motivo, en este territrio proliferó la construcción de castillos sobre colinas. Cada uno de estos castillos era dominado por un Come (hoy diríamos "conde"), título que se obtenía tras haber logrado una victoria contra los musulmanes.
Uno de estos territorios era el de Brannia-Ossaria, que significa "tierra de brañas y osos". Para organizar su repoblación, el conde Mario Núñez decidió conceder a quienes la habitaran una Carta Puebla, un documento que daba uso libre del valle a aquellos que lo poblaran, siempre que otorgaran al conde la mitad de lo cobrado a los ganaderos que trajeran a sus animales a alimentarse del pasto. A cambio de esta carta, el pueblo quedaba exento de vigilancia militar y de servicio en los castillos.
Otorgada el 13 de octubre de 824, la carta puebla del Fuero de Brañosera fue la primera otorgada en la historia de España, convirtiéndose así en el primer ayuntamiento de nuestro territorio.
Qué ver en Brañosera
Además de visitar su célebre Ayuntamiento, el pueblo entero está salpicado de restos románicos que harán las delicias de los enamorados de la arquitectura histórica. Solo con pasear por sus calles ya probaremos el primer bocado: hay multitud de pequeños arcos, la mayoría de ellos hoy cegados, adornando las callejuelas.
Los dos ejemplos mejor conservados de construcción histórica son la Iglesia de Santa Eulalia, un ejemplar de arte románico primitivo que conserva su muro sur y su espadaña originales, mientras que el resto del edificio son añadidos del siglo XVIII; y la ermita de san Miguel, que se encuentra dentro del cementerio, de la cual se conserva su bóveda apuntada y una lápida de consagración que sitúa su apertura de puertas oficial en 1118.
Los atractivos del pueblo más antiguo de España continúan más allá de sus fronteras. Brañosera se encuentra completamente rodeada de bosques y el pueblo se considera punto de partida a numerosas rutas de senderismo.
Una de las más populares es la que se adentra en el bosque de la Pedrosa, un sendero donde la fauna manda y todavía habitan osos pardos y urogallos, ambos en peligro grave de extinción; y ejemplares de lobos, corzos, venados, jabalíes, zorros, águilas reales, lechizas, halcones...
También cosecha mucho éxito la senda que conduce al Pozo Merino; y el pueblo se considera una puerta al Pico Valdecebollas, una parada para los amantes de la alta montaña.
Síguele la pista
Lo último