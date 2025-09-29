El pueblo más antiguo de España: fundado en la Edad Media, con más de 1.000 años de antigüedad y poco más de 200 habitantes

Uno de estos territorios era el de Brannia-Ossaria, que significa "tierra de brañas y osos". Para organizar su repoblación, el conde Mario Núñez decidió conceder a quienes la habitaran una Carta Puebla, un documento que daba uso libre del valle a aquellos que lo poblaran, siempre que otorgaran al conde la mitad de lo cobrado a los ganaderos que trajeran a sus animales a alimentarse del pasto. A cambio de esta carta, el pueblo quedaba exento de vigilancia militar y de servicio en los castillos.