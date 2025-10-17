El pueblo más antiguo del Cantábrico es ahora el destino de la élite española: así es la conocida 'villa de las tres mentiras' que esconde la Capilla Sixtina del arte rupestre

Pocos lugares en España condensan tanta historia y belleza en tan poco espacio como este pueblo de Cantabria, que recientemente se ha convertido en el destino favorito de la 'élite española'. En este rincón del norte, algunas 'celebs' han encontrado un lugar en el que conectar con la naturaleza y la historia de un sitio que rebosa cultura por cada esquina. Muchos la conocen como 'la villa de las tres mentiras' y otros encuentran su principal atractivo en la llamada 'capilla sixtina del arte rupestre'.