El pueblo más antiguo del Cantábrico es ahora el destino de la élite española: así es la conocida 'villa de las tres mentiras' que esconde la Capilla Sixtina del arte rupestre
Este pueblo es uno de los más bonitos de Cantabria y con más cultura que se ha convertido en el destino favorito de muchos rostros conocidos.
Pocos lugares en España condensan tanta historia y belleza en tan poco espacio como este pueblo de Cantabria, que recientemente se ha convertido en el destino favorito de la 'élite española'. En este rincón del norte, algunas 'celebs' han encontrado un lugar en el que conectar con la naturaleza y la historia de un sitio que rebosa cultura por cada esquina. Muchos la conocen como 'la villa de las tres mentiras' y otros encuentran su principal atractivo en la llamada 'capilla sixtina del arte rupestre'.
Su origen se remonta al siglo VIII, cuando un grupo de monjes, portadores de las reliquias de Santa Juliana, decidió establecerse en un paraje solitario cercano a la aldea de Planes, al pie del monte Vispieres. Allí levantaron una humilde ermita para custodiar los restos de la mártir, sin sospechar que aquel pequeño santuario sería el germen de una villa legendaria: Santillana del Mar. A medida que crecía la devoción, llegaron donaciones de fieles, privilegios del reino asturleonés y nuevas familias que se asentaban a su alrededor.
La ciudad de las tres mentiras
En los siglos siguientes, la villa fue adquiriendo relevancia jurídica y administrativa dentro del reino, hasta aparecer documentada en el año 1100 como Concejo de Santillana de Camesa, origen de las llamadas Asturias de Santillana. El esplendor de la villa alcanzó su punto culminante en 1209, cuando el rey Alfonso VIII otorgó a la villa su Fuero. Hoy, Santillana del Mar es mucho más que una reliquia del pasado: es un referente turístico del norte de España, admirado por su patrimonio perfectamente conservado y su intensa vida cultural.
En su lema no oficial, pero certero, dicen que: "Santillana del Mar, la ciudad de las tres mentiras: ni santa, ni llana, ni tiene mar". Aun así, rostros conocidos como el de Chenoa se han desplazado hasta este lugar para disfrutar de unos días de serenidad acompañada de su perrita Cloe. Como cualquier viajero, visitaron la Colegiata de Santa Juliana, declarada Patrimonio de la Humanidad. En este pueblo, el lujo se mide de forma diferente: en cultura, historia y paz mental.
Qué es la capilla sixtina del arte rupestre
Este es el nombre por el que se conoce la Cueva de Altamira. Descubierta en 1879 por Marcelino Sanz de Sautuola, su hallazgo revolucionó la comprensión del arte rupestre paleolítico, revelando al mundo bisontes, caballos y ciervos pintados hace más de 15.000 años. La famosa Sala de los Polícromos reúne centenares de pinturas y grabados, incluyendo figuras de bisontes, ciervos, signos abstractos y manos. Su Afortunadamente, su excelente estado de conservación hicieron posible que la UNESCO la declarara Patrimonio de la Humanidad en 1985.
Hoy, la cueva original permanece cerrada al público para preservar sus delicadas pinturas, pero la experiencia de Altamira puede vivirse de manera excepcional en su Museo, inaugurado en 2001. Allí, la Neocueva, una réplica tridimensional realizada con rigor científico, permite recorrer los espacios y admirar los polícromos en su esplendor, con tecnología de precisión que reproduce la luz, las texturas y los colores tal como fueron creados por los primeros humanos.
