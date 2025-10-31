El pueblo más antiguo de Canarias cumple 620 años de historia

Betancuria fue sede del primer obispado de Fuerteventura en el siglo XV y, hasta 1810, el único lugar donde los habitantes de la isla, conocidos como majoreros, podían aprender a leer y escribir, gracias a la enseñanza de los franciscanos. Entre los edificios religiosos de la localidad también se encuentra la ermita de Nuestra Señora de la Peña, patrona de Fuerteventura, que alberga la segunda talla de virgen más antigua de Canarias, solo superada por la Virgen de las Nieves en La Palma.