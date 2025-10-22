El pueblo más antiguo de Canarias es una de las más bonitas de España: del siglo XV y perfecto para encontrar la paz

El pueblo más antiguo de las Islas Canarias se encuentra en Fuerteventura y, además, es considerado uno de los más bonitos de España. La localidad es Betancuria que fue fundada en el año 1404 y cuenta con más de seiscientos años de antigüedad.

Algunos portales lo definen como "un pueblo pintoresco". Es uno de los municipios más pequeños de Canarias y el más pequeño de Fuerteventura. Pese a esto, fue capital de la Isla desde el siglo XV hasta mitad del XIX. Después, esta se trasladó a Puerto de Rosario.

Acerca de Betancuria

Su origen se remonta al año 1404, la época posterior a la conquista. Fueron los conquistadores Jean de Bethencourt y Gadifer de La Salle los que fundaron la localidad.

Desde iglesias y museos arqueológicos hasta múltiples miradores. Son muchos los lugares emblemáticos que descansan en el pueblo de Betancuria. Estos son algunos de los que puedes visitar:

  • La Iglesia de Santa María
  • El Museo Arqueológico y Etnográfico
  • La Ermita de Nuestra Señora de la Peña
  • El Parque Rural de Betancuria
  • El Mirador de Morro Velosa
  • El Mirador de Guise

Capital histórica de Canarias

La Villa de Santa María de Betancuria es la capital histórica de Canarias y, según diferentes portales turísticos, "es el sitio en el que muchos turistas encuentran la paz".

Además, una de las características principales del pueblo es su localización: "Alejada de la costa y situada en un valle fértil cuenta con salidas naturales a los puertos naturales de la costa occidental de Fuerteventura".

