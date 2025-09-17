El pueblo de Andalucía que no tiene turismo: declarado Bien de Interés Cultural y con un castillo que domina un mar de alcornoques
Este pueblo gaditano sorprende por su autenticidad, patrimonio y entorno; es una auténtica maravilla no tan conocida.
En la provincia de Cádiz, a las puertas del Parque Natural de Los Alcornocales, se alza uno de esos pueblos que te hace pensar "si no lo veo no lo creo". Efectivamente, hoy hablamos de Castellar de la Frontera, un pueblo que, pese a su belleza, su historia y su entorno, no recibe autobuses cargados de turistas. Con apenas 3.000 habitantes repartidos entre el castillo y el núcleo moderno, sigue siendo un secreto a voces para los que buscan autenticidad.
Un Conjunto Histórico vivo
El núcleo amurallado de Castellar Viejo fue declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico en 1963. Caminar por sus calles estrechas y blancas, rodeadas de murallas, es un viaje directo a la Edad Media. Las casas encaladas se aprietan dentro de la fortaleza, creando un entramado urbano que se ha mantenido casi intacto con el paso de los siglos. En lo alto, el castillo-fortaleza domina la sierra y regala unas vistas únicas del Estrecho de Gibraltar, las montañas de Marruecos y la bahía de Algeciras.
El castillo que lo ve todo
La fortaleza de Castellar se levantó en la Edad Media como enclave estratégico del Reino de Granada y luego fue pieza clave en la frontera con los reinos cristianos. Hoy se conserva como un ejemplo perfecto de villa amurallada. Dentro, aún puedes dormir en habitaciones que fueron estancias del castillo, reconvertido en hotel con encanto. Y pasear por su adarve es entender por qué este lugar nunca fue tomado a la ligera; el paisaje que vigila es un auténtico mar verde de alcornocales, uno de los bosques más extensos y mejor conservados de Europa.
Una maravilla natural
Si algo define a Castellar es su entorno. El pueblo se encuentra en pleno Parque Natural de Los Alcornocales, 170.000 hectáreas de bosques mediterráneos, ríos y gargantas que hacen de esta zona un paraíso para senderistas, observadores de aves y amantes de la naturaleza. Aquí nacen ríos que van a dar al Estrecho, se esconden cuevas con pinturas rupestres y, en primavera, el paisaje estalla en verde. Todo a un paso de la costa, pero lejos del bullicio de las playas. Es el Edén de los amantes del interior; creedme.
Un pueblo auténtico
A diferencia de otros destinos gaditanos, Castellar no vive del turismo masivo. Eso se nota en el ritmo lento de sus calles, en las plazas donde se mezclan vecinos y viajeros, y en la gastronomía que no ha perdido sus raíces. En las tabernas locales no faltan guisos de caza, revueltos de espárragos trigueros o carnes al horno que saben a sierra. Y como en todo Cádiz, siempre hay un hueco para un buen vino, un postre casero y una buena sobremesa.
La otra cara de Cádiz
Quien piensa en la provincia de Cádiz suele imaginar playas infinitas, pueblos blancos como Vejer o el bullicio de Tarifa. Castellar de la Frontera es la cara menos conocida, pero igual de auténtica. Su fortaleza medieval intacta, su condición de Bien de Interés Cultural y el entorno natural que lo rodea lo convierten en uno de esos lugares que sorprenden por lo que no tienen; turismo en masa.
Síguele la pista
Lo último