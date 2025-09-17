El pueblo de Andalucía que no tiene turismo: declarado Bien de Interés Cultural y con un castillo que domina un mar de alcornoques

La fortaleza de Castellar se levantó en la Edad Media como enclave estratégico del Reino de Granada y luego fue pieza clave en la frontera con los reinos cristianos. Hoy se conserva como un ejemplo perfecto de villa amurallada. Dentro, aún puedes dormir en habitaciones que fueron estancias del castillo, reconvertido en hotel con encanto. Y pasear por su adarve es entender por qué este lugar nunca fue tomado a la ligera; el paisaje que vigila es un auténtico mar verde de alcornocales, uno de los bosques más extensos y mejor conservados de Europa.