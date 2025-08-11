El pueblo de Andalucía que tiene una de las piscinas naturales más espectaculares del mundo: tiene arena dorada y cuevas de esparto

Si te apetece estirar la jornada, alrededor hay tres visitas que redondean el día. La primera, el Castillo de San Juan de los Terreros (s. XVIII), restaurado y con vistas abiertas a la costa y a los islotes cercanos; al atardecer, es un balcón privilegiado. La segunda, el Monumento Natural Isla de Terreros e Isla Negra, dos islotes volcánicos muy próximos a la costa andaluza con interés geológico y marino; desde los miradores se entiende la paleta de colores que pinta esta franja del litoral. Y la tercera, tierra adentro pero en el mismo municipio de Pulpí, la Geoda de Pulpí (Pilar de Jaravía), una cavidad tapizada de cristales de yeso gigantes, visitable con reserva previa y conocida internacionalmente desde su apertura al público en 2019. Es un contraste delicioso: cristales de montaña por la mañana y baño de sal por la tarde.