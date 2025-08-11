El pueblo de España para pasar frío en agosto: calles pintorescas y las mejores vistas de Andalucía

Formado por unos 600 habitantes y a 1.436 metros sobre el nivel del mar se sitúa Capileira. Igual que sus vecinos Bubón y Pampaneira, forma parte de la red de Pueblos más bonitos de España. Este pintoresco pueblo de la comarca granadina de La Alpujarra es famoso por sus bajas temperaturas durante uno de los meses más calurosos del año. Su altura es la culpable del singular clima que lo caracteriza: las temperaturas no pasan de los 25ºC durante el día, y llegan a bajar de los 15ºC por la noche.