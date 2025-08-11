El pueblo de España para pasar frío en agosto: calles pintorescas y las mejores vistas de Andalucía
La herencia histórica que recorre sus calles te transportará al pasado.
¿Cuál crees que es el pueblo más frío de España durante el mes de agosto? Seguro que se te va la cabeza a cualquier sitio del norte. Pero ni Asturias ni Galicia son la respuesta; de hecho, se encuentra en el otro extremo del país. Dentro del Parque Nacional de Sierra Nevada, el pueblo más alto del Conjunto Histórico del Barranco de Poqueira es la solución a esa pregunta.
Formado por unos 600 habitantes y a 1.436 metros sobre el nivel del mar se sitúa Capileira. Igual que sus vecinos Bubón y Pampaneira, forma parte de la red de Pueblos más bonitos de España. Este pintoresco pueblo de la comarca granadina de La Alpujarra es famoso por sus bajas temperaturas durante uno de los meses más calurosos del año. Su altura es la culpable del singular clima que lo caracteriza: las temperaturas no pasan de los 25ºC durante el día, y llegan a bajar de los 15ºC por la noche.
Un pueblo con una fascinante historia
Se cree que sus raíces pueden ser romanas o visigodas, debido a la derivación de su nombre en latín: "capillaris-e" (significa "lugar más elevado"). Durante la época nazarí, igual que otras localidades de la zona, Capileira experimentó un gran desarrollo económico y social. El pueblo musulmán dejó su huella, que hasta el día de hoy podemos apreciar por sus calles; en la arquitectura típica como casas blancas o calles empedradas.
Tras la conquista cristiana de Granada, los Reyes Católicos iniciaron una política de conversión que desembocó en la Rebelión de las Alpujarras. Los moriscos fueron expulsados y este pueblo granadino se repobló con habitantes cristianos procedentes de otras regiones de España. A pesar de sus diferencias, si algo tienen en común las civilizaciones que han pasado por aquí es el uso de la zona como lugar de refugio y defensa debido a su situación elevada.
Piérdete por sus encantos
Lo más bonito de los pueblos es, sin duda, perderse por sus rincones y respirar la historia que los inunda. Capileira aún conserva restos de la arquitectura musulmana: casas de estilo bereber recorren las empinadas y estrechas calles. También un trozo de muro o una columna de una antigua mezquita te transportarán miles de años atrás.
En el interior de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Cabeza podrás ver una imagen de la patrona de Capileira, donada por los Reyes Católicos, y una Virgen del Rosario muy bien conservada. Continuando por la rama religiosa, hace no mucho (en 2019) se inauguró el campanario-museo en el que se exhiben elementos como yugos de campanas o bulas pontificias del siglo XVII. Incluso se guarda una copia del libro del archivo parroquial con los primeros bautizos de los repobladores tras la guerra de La Alpujarra (de 1573 a 1575).
Explora su naturaleza
Su privilegiada ubicación es el nacimiento de muchas, y muy bonitas, rutas de senderismo. Además de consultar el tiempo antes de planificar una excursión, es recomendable ir con guías profesionales si la zona es nueva para ti. Dejando a un lado la ruta más evidente hacia Sierra Nevada, otros de los lugares más recomendados son: la Laguna de Aguas Verdes, el Valle del Río Velete o el Puntal de La Caldera. Otra buena opción para descubrir los maravillosos paisajes de La Alpujarra es el tour guiado de un día entero por los pueblos que la componen.
