El pueblo de Andalucía perfecto si buscas un verano más fresco: lo vigila un imponente castillo y está rodeado de naturaleza

Ubicada en pleno Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Segura de la Sierra no solo es bonita, sino que también alta (a más de 1.200 metros sobre el nivel del mar), frondosa, rica en agua y con una temperatura media que en verano rara vez supera los 28 grados. Lo suficiente para no pasar frío… y, lo más importante; para no pasar calor.