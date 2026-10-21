El pueblo de Andalucía construido en la roca que guarda una momia de la Edad del Bronce: casas cueva, una necrópolis íbera y un poblado de 4.000 años en una Reserva de la Biosfera

Calderón de la Barca situó en este pueblo granadino el desenlace de Amar después de la muerte, un drama sobre la rebelión de los moriscos. Hoy tiene 1.139 vecinos, y se asienta a 843 metros de altitud en la comarca de Huéscar, en el altiplano del nordeste de Granada.

La toma de la villa fue real. A finales del siglo XVI las tropas de Juan de Austria la asaltaron y tuvieron que tomar las casas cueva una a una. El pueblo quedó devastado, y se repobló con familias llegadas de Valencia, Murcia y La Mancha. A su alrededor, los arqueólogos han documentado restos de poblados y necrópolis que van de la Edad del Cobre a la Edad Media, y dos de ellos pueden visitarse. Es Galera, perdida en el tiempo.

Adriana Fernández

Un pueblo excavado en el cerro

Galera es uno de los 47 municipios del Geoparque de Granada, reconcidos por la Unesco, y la Junta de Andalucía incluye Castellón Alto en su catálogo de Paisajes de Interés Cultural. Buena parte del casco urbano está formado por sus casas cueva, viviendas excavadas en la ladera que mantienen una temperatura estable durante todo el año, de unos 18 a 20 grados, muchas rehabilitadas para el turismo.

Galera, Granada / Diputación de Granada

El paisaje que las rodea es el de la Hoya de Baza, semiárido y abierto, con cárcavas de tierra arcillosa, esparto y retama. A los pies del término corren los ríos Galera y Orce, que más abajo se unen al Huéscar y al Guardal, y junto a sus orillas aparecen vegas de regadío con huertas y choperas, y un puente de hierro levantado a principios del siglo XX.

El pueblo se recorre andando, y la Ruta urbana por la Galera morisca cuenta con guía en dos horas y media, desde la Plaza Mayor hasta el Cerro de la Virgen, vinculado a la rebelión morisca, y terminando en el museo a precio de 30 euros, con la entrada incluida. En el centro, la iglesia de la Anunciación, del siglo XVI, está declarada Monumento Histórico-Artístico Nacional. La villa pasó a la Corona de Castilla a finales del siglo XV, y hasta entonces, en época andalusí había sido conocida por su seda. Pero más allá de su disposición y caracter arquitectónico, la parada más impresionante de este viaje no espera en el interior del pueblo, sino en las afueras, sobre un cerro de paredes verticales que se yergue bajo el nombre del yacimineto de Castellón Alto.

Ermita de la Virgen de la Cabeza, Galera / Wikicommons / Falk Arnhold

Castellón Alto, un poblado sobre terrazas

Hablamos de un poblado de cultura argárica fechado en la Edad del Bronce, entre los años 1900 y el 1600 antes de Cristo. Sus casas se repartían por tres terrazas naturales y la ladera, y la terraza superior, amurallada, funcionaba como una acrópolis donde vivían las élites, con un aljibe para el agua.

Allí se han encontrado unas 130 sepulturas de distinta índole y caracter: los niños se depositaban en urnas, y los adultos en pequeñas cuevas artificiales talladas en roca, lapidadas casi casi siempre por un cierre de grandes losas.

Revisa los horarios Se visita con guía de miércoles a domingo, en grupos de hasta 30 personas. La entrada cuesta dos euros, uno para menores de diez años y grupos de más de veinte, pero ante la duda no olvides consultar la web de Turismo de Andalucía.

En una de esas sepulturas, la número 121, apareció un enterramiento doble, el de un hombre adulto y un niño. El cuerpo del hombre se conservaba momificado de forma natural, y entre el ajuar había un puñal. A este se le llamó el Hombre de Galera, conocida popularmente como la Momia de Galera. Hoy se expone en la primera sala del Museo homónimo, en la calle San Marcos, y el Geoparque de Granada lo presenta como los restos humanos prehistóricos más antiguos y mejor conservados después de Ötzi, el hombre de los hielos de los Alpes.

Tumbas de Castellón Alto. / © David Escribano

En el museo se pueden visitar estos y otros vestigios desde la Edad del Cobre a la época medieval, y en el sótano cuenta con una sala etnográfica que muestra la elaboración tradicional del vino, el trabajo del esparto y del cáñamo y la vivienda tradicional. Muchas de sus piezas las donaron vecinos que las habían encontrado.

Tútugi, y la diosa de Galera

En el Cerro del Real, que debe su nombre al asedio de 1570, se extiende la necrópolis íbera de Tútugi, una de las más grandes e importantes de la península. Empezó a usarse en el siglo V antes de Cristo, donde los íberos incineraban a sus muertos y depositaban las cenizas en vasijas de cerámica o cajas de piedra dentro de túmulos, junto con armas, adornos y ofrendas de comida. En su visita se ve la zona I con 88 tumbas estimadas.

Dama de Galera, Museo Arqueológico Nacional / Wikicommons / Martínez Levas

La pieza más famosa de Tútugi salió de la tumba 20. Es la Dama de Galera, una pequeña figura de alabastro de origen fenicio, sentada y flanqueada por dos esfinges, que sostiene un cuenco, y el líquido que se vertía en él y salía por dos orificios en el pecho. Tiene paralelos en Cartago e influencias de Mesopotamia y Egipto. El original se expone en el Museo Arqueológico Nacional, en Madrid.

La tumba 20 de Tútugi, la de la Dama, tiene su corredor orientado a los equinoccios. Durante dos periodos de 21 días al año, la luz del sol entra por él y alcanza el fondo de la cámara.