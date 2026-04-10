El pueblo amurallado más pequeño de España está en Álava: fue premiado como la mejor villa fortificada del mundo, mantiene sus viviendas integradas en la propia muralla y conserva un pasadizo secreto de escape

El espíritu militar que late en Labraza no es casual. Su asentamiento en lo alto de un espolón rocoso y la robustez de su complejo defensivo hablan de siglos en los que la protección era una necesidad vital. A pesar de su reducido tamaño y de su escasa población, la villa logró articularse como un núcleo político diferenciado gracias a su función estratégica. Esa vocación de fortaleza queda patente en la historia del municipio: el Fuero otorgado por Sancho VII en 1196 consolidó su centralidad frente a las aldeas vecinas, y su integración en la Hermandad de Álava no llegaría hasta comienzos del siglo XVI.