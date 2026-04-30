El pueblo amurallado con más librerías por habitante de España: con un casco histórico del siglo XI, está declarado Conjunto Histórico-Artístico y fue la primera Villa del Libro de España
Un refugio de la literatura donde cada librería esconde una historia: caligrafía, encuadernación y librerías especializadas para que no puedas perderte nada.
Cada destino tiene un viajero, y cada viajero un gusto, y en el caso de los bibliófilos, aquellos devotos enamorados de la literatura, los libros y las torres interminables de papel entintado, algunos destinos son auténticos clásicos.
Al pensar en librerías míticas imaginamos la Livraria Lello, aquel mágico lugar de Oporto que, se dice, inspiró Harry Potter; la mística de la Shakespeare and Company de París, refugio de la generación perdida; o la Boekhandel DominicanenMaastricht, la iglesia gótica del siglo XIII con arcos de piedra y estanterías de acero negro.
Pero el sueño de la literatura está mucho más cerca de lo que esperas y, por el contrario, no encabeza ninguna lista: valorada como la ciudad con más librerías por habitantes del país, hablamos de la Primera Villa del Libro en España.
El pueblo-librería de España
En la provincia de Valladolid, Urueña se levanta entre murallas como el vivo ejemplo de la especialización, en este caso, en los libros. Punto de referencia intelectual gracias a la Fundación Joaquín Díaz, el pueblo se valió del perfil académico que visitaba su entorno para hacer de su región el centro neurálgico de la literatura.
Apoyada por incentivos como la restauración de edificios en ruinas y la rehabilitación del entorno, Urueña hizo de su nombre el Hay-on-Wye español, emulando la ciudad galesa conocida como el mayor pueblo-librería del mundo.
Así, este pueblo de no más de 200 habitantes recibe hoy 70.000 visitantes anuales, llamados por el amor a la lectura, pero también atraídos por la agitación cultural constante de talleres de caligrafía, encuadernación, conferencias y otras actividades literarias promovidas por la región.
Las visitas que no te puedes perder
Entre sus librerías más destacadas, destacan la Librería Páramo, especializada en libros antiguos, descatalogados y máquinas de escribir; la Alcaraván, pionera desde finales del siglo XX, la librería Primera Página, de periodismo, fotografía y viajes; o la Alcuino, de caligrafía y artes del libro.
Pero la fama de esta villa, hoy enfocada en los libros, no resta peso al conjunto histórico que suponen sus entrañas: con el 80% de su recinto amurallado, la ciudad de Urueña esconde en el interior de sus muros levantados en el siglo XII el trazado de un recuerdo histórico, una ciudad medieval con un casco histórico Declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1975.
Entre sus puntos turísticos más relevantes, destaca la Ermita de la Anunciada, ejemplo vivo del románico lombardo típico del Pirineo catalán y aragonés, y el único de Castilla y León, haciéndolo un monumento único que destaca por sus bandas lombardas, arquillos ciegos, muros de mampostería y un cimborrio octogonal que se eleva sobre el crucero.
Sobre el horizonte del "Mar de Castilla" que corona Tierra de Campos, el Castillo de Urueña, original del siglo XI, recoge en el interior de sus ruinas el cementerio municipal de la villa, considerado uno de los más pintorescos de España por el lugar en que se encuentra.
Y para saludar, pero también despedir el pueblo, conoce las Puertas de la Villa y del Azogue, las dos entradas principales a la ciudad amurallada, de fuerte carácter medieval con un entramado empedrado.
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