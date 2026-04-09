El pueblo amurallado más espectacular de España está en Madrid: se asienta sobre un meandro que sirve de foso natural, mantiene su muralla inferior del siglo XI y alberga un museo con obras originales de Picasso

En la primera, el acceso se localiza en la Plaza de Angelines Paino, junto a la Iglesia de Santa María del Castillo. En la segunda el acceso puede realizarse mediante la subida de varias escaleras que se localizan en la calle Hospitalillo junto a la Plaza del Castillo. Mientras tanto, en el punto más elevado de la villa se alza la singular Torre del Reloj, de planta pentagonal y levantada entre los siglos XI y XIII. En el extremo suroeste del recinto se emplaza el Castillo de los Mendoza: su planta casi cuadrada y sus siete torres, todas distintas entre sí, refuerzan la impresión de un edificio concebido tanto para la defensa como para la representación del poder señorial.