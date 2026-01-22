El pueblo amurallado de España que fue capital de un reino y hoy no llega a 200 habitantes: de origen medieval, con una espectacular iglesia y enclavado en lo alto de una colina

Fue a raíz de esta leyenda que se construyó esta impresionante iglesia, sin duda alguna el mayor emblema de todo Ujué. Levantada sobre los cimientos de una antigua iglesia románica por orden de Sancho Ramírez, primer rey de Pamplona y Aragón, la iglesia (junto con el pueblo) fue siempre de gran importancia para Carlos II el Malo, quien dejó más que clara su predilección por el santuario de Ujué. Esto se hace evidente tanto por los edificios públicos que mandó construir en la localidad, como por su preocupación por el estado de la iglesia y la Virgen, mandando forrar esta última en plata para una mejor conservación. El amor que Carlos II sentía por Ujué fue tal, que en su testamento indicó que, al morir, su corazón debía descansar junto a la Virgen de Santa María.