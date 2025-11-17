El pueblo amurallado a menos de una hora de Madrid que parece una isla flotante: visitar su castillo medieval es la mejor escapada que harás en diciembre
Ubicada a los pies de la Sierra de Guadarrama, esta localidad alberga el recinto amurallado mejor conservado de la Comunidad de Madrid.
Es sabido que, aquí en España, tenemos multitud de pueblos medievales perfectamente conservados, cuyas calles transportan a aquel que pasea por ellas directamente a la época de juglares y caballeros. Y ¿a quién no le va a gustar sentirse transportado al pasado?
Para poder vivir esta experiencia al máximo tan solo hace falta trasladarse hasta un pequeño municipio situado a unos 60 kilómetros al norte de la ciudad de Madrid, el cual conserva su recinto amurallado de origen musulmán en perfectas condiciones.
Cerca del embalse de Riosequillo, y rodeado casi en su totalidad por un meandro del río que le da nombre, el pueblo de Buitrago del Lozoya, con una población de casi 2.000 habitantes, fue declarado Conjunto Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural en 1993, mientras que sus murallas son Monumento Nacional desde 1931.
Un pueblo donde pasado y presente se encuentran
Como es de esperar, el mayor punto de interés del pueblo es su muralla, dividida entre la muralla alta y la muralla baja. Construida en el siglo XI, y por lo tanto de origen musulmán, tiene una longitud de 800 metros. La muralla baja, llamada también adarve bajo, no supera los seis metros de altura en ninguno de sus puntos, y avanza en paralelo al curso del meandro del río.
Por otro lado, el adarve alto alcanza alturas de hasta 15 metros, e incluye elementos defensivos, como torreones. Es en esta parte de la muralla donde se encuentra la exposición de armas de asedio, y el precio de entrada general es de 5€; mientras que el adarve bajo se puede visitar gratuitamente.
En el enclave de la muralla alta, en la Plaza de la Constitución, se encuentra la Torre del Reloj, que fue construida en el siglo XIV y sirve como acceso principal al centro histórico. Una vez atravesado el Arco de las Nieves, justo debajo de la torre y que da paso al casco antiguo, se halla la Iglesia de Santa María del Castillo, construida en el siglo XIV y la única que permanece de las cuatro que llegó a tener Buitrago del Lozoya. El techo que observamos hoy día fue construido en estilo neo-mudéjar en los años 80, pues un incendio derruyó el antiguo techo gótico en 1936. La visita a la iglesia, abierta todos los días de la semana, se realiza a través de un torno en el que se deposita 1€ por persona.
Cerca de la iglesia, junto a la muralla, se eleva el Castillo de los Mendoza, de clara herencia mudéjar y rodeado por siete torres que dominan su recinto. Lamentablemente, actualmente no se puede visitar, pues se encuentra en obras. Adyacente a la muralla que protege el castillo está la Coracha, un apéndice construido alrededor del siglo XII que se adentra en el río. Su uso era principalmente el de garantizar el acceso al agua en caso de que el pueblo se encontrara bajo asedio.
También extramuros se encuentra el Puente del Arrabal, construido en el siglo XV y el cual se sostiene sobre un único arco de medio punto. Cruzando las aguas del río Lozoya, el puente comunicaba el casco antiguo con el arrabal de Andarrío, uno de los barrios del pueblo.
Para los más aficionados al arte, en el pueblo se halla el Museo Picasso – Colección Eugenio Arias. Se ubica en el edificio del ayuntamiento desde 1985, y ofrece la posibilidad de contemplar una serie de trabajos que el pintor realizó para el que fuera su barbero y amigo durante los últimos 25 años de vida, Eugenio Arias. Con cerca de 70 piezas, se puede visitar de martes a domingo, y la entrada es gratuita.
Descubriendo los alrededores del pueblo
En las afueras del pueblo, a menos de diez minutos en coche, se esconde un edificio de lo más curioso. Conocida como Casa o Palacio del Bosque, fue la residencia de campo de los duques del Infantado. Fue construida entre finales del siglo XVI e inicios del XVII siguiendo el estilo de las villas italianas, pero actualmente se encuentra en ruinas.
Una de las mejores rutas por hacer en los alrededores de Buitrago es la Senda de las Gariñas, un recorrido circular de unos 8 kilómetros que discurre por pinares. Parte del pueblo a través del Paseo del río Lozoya en dirección a la urbanización del Pinar, hasta llegar a una calleja que avanza en paralelo a un muro de piedra. El sendero se introduce en el bosque de las Gariñas y llega hasta el embalse de Puentes Viejas.
Para los amantes de los caballos, el Centro Hípico Buitrago ofrece rutas guiadas a caballo por senderos que transcurren por el entorno natural del pueblo, acercándose al río y los bosques de la sierra.
Alojamientos y gastronomía dignos de un rey
Aunque Buitrago del Lozoya no es muy grande, hay varias opciones de alojamiento. Justo al lado de la Torre del Reloj, en la muralla alta, el hotel La Beltraneja combina el origen histórico de la muralla, parte integral de la construcción del hotel, con un equipamiento moderno que garantiza la comodidad de los huéspedes.
Dentro del recinto amurallado se encuentran los apartamentos rurales La Parra, divididos en el apartamento La Parra, con capacidad para 6 personas, y La Villa, que puede acoger hasta 4 personas. Otro alojamiento rural son los apartamentos El Esquileo, compuesto por 15 apartamentos que destacan por su patrimonio histórico.
En cuanto a la comida, son bastantes los bares, tabernas y restaurantes donde poder disfrutar de la gastronomía de la zona. Algunos de estos son El Espolón, con una cocina basada en los productos locales, el Mesón Serrano, con comida casera y cuya especialidad es el cordero asado al horno de leña, o La Bodeguilla, con unos excelentes torreznos de Soria.
Síguele la pista
Lo último