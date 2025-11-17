El pueblo amurallado a menos de una hora de Madrid que parece una isla flotante: visitar su castillo medieval es la mejor escapada que harás en diciembre

En el enclave de la muralla alta, en la Plaza de la Constitución, se encuentra la Torre del Reloj, que fue construida en el siglo XIV y sirve como acceso principal al centro histórico. Una vez atravesado el Arco de las Nieves, justo debajo de la torre y que da paso al casco antiguo, se halla la Iglesia de Santa María del Castillo, construida en el siglo XIV y la única que permanece de las cuatro que llegó a tener Buitrago del Lozoya. El techo que observamos hoy día fue construido en estilo neo-mudéjar en los años 80, pues un incendio derruyó el antiguo techo gótico en 1936. La visita a la iglesia, abierta todos los días de la semana, se realiza a través de un torno en el que se deposita 1€ por persona.