El pueblo amurallado más bonito de España está declarado Conjunto Histórico-Artístico: frente al mar, con murallas medievales del siglo XIII y calles empedradas

Y estando donde estás, la gastronomía es parte inseparable de este viaje que no termina en las murallas: continúa en el plato. La proximidad al puerto marca la cocina local, por lo que la merluza del Cantábrico, el rodaballo y el besugo a la parrilla o el txangurro y los mariscos frescos protagonizan las cartas. Donde seguro no te equivocarás es en la Hermandad de Pescadores. Aquí, el protagonista absoluto es el producto.