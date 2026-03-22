El pueblo amurallado más bonito de España está en Castellón: tiene un castillo de origen islámico, unas torres de acceso y esconde un conjunto de pinturas rupestres Patrimonio de la Humanidad

Por encima de todo se sitúa el Castillo de Morella, de origen islámico, aunque la mayor parte de lo que se ve hoy es fruto de las ampliaciones realizadas tras la conquista cristiana en el siglo XIII. Como a lo largo del tiempo se añadieron distintos elementos defensivos, no hay un único estilo en todo el conjunto. El edificio fue declarado Monumento Histórico-Artístico en 1931.