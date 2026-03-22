El pueblo amurallado más bonito de España está en Castellón: tiene un castillo de origen islámico, unas torres de acceso y esconde un conjunto de pinturas rupestres Patrimonio de la Humanidad
Morella mantiene uno de los conjuntos defensivos mejor conservados del país y una historia que va de la prehistoria a la Edad Media sin salir de su entorno.
En Morella no hace falta buscar qué puntos clave visitar: es imposible no verlo cuando te estás acercando. La muralla es la gran protagonista del recorrido que harás en esta escapada en la que tendrás el castillo como referencia constante.
Este municipio castellonense de 2.500 vecinos se levanta sobre una muela rocosa con una muralla que rodea el todo el núcleo urbano y asciende hasta el castillo siguiendo la forma del terreno. Para entrar hay que atravesar un punto de paso y empezar a ganar altura por calles que no son rectas ni amplias.
La muralla, el castillo y una ciudad pensada para resistir
Como ya habrás podido imaginar, el sistema defensivo es el elemento que define Morella. La muralla, de varios kilómetros de perímetro, conserva numerosos tramos y puertas que siguen en pie. Se conserva tan bien que no es un elemento aislado ni decorativo, sino que delimita el pueblo y condiciona su estructura.
Por encima de todo se sitúa el Castillo de Morella, de origen islámico, aunque la mayor parte de lo que se ve hoy es fruto de las ampliaciones realizadas tras la conquista cristiana en el siglo XIII. Como a lo largo del tiempo se añadieron distintos elementos defensivos, no hay un único estilo en todo el conjunto. El edificio fue declarado Monumento Histórico-Artístico en 1931.
Desde el castillo se controlaban las rutas de acceso al interior y la posición era perfecta para mantener una vigilancia constante sobre el territorio. Ahora, la ubicación es perfecta para tener las mejores vistas de la localidad. Para obtener otra perspectiva de Morella, las Torres de San Miguel, unas torres gemelas que son la puerta principal al municipio, también ofrecen unas vistas impresionantes desde otra altura.
La iglesia del gótico levantino
Dentro del recinto amurallado, la basílica arciprestal de Santa María la Mayor ocupa uno de los puntos más visibles y es fácil de ubicar desde el castillo.
Se construyó entre los siglos XIII y XIV y responde al gótico levantino. Lo que más te llamará la atención es la portada, que se eleva sobre una escalinata. Una vez dentro, el espacio es amplio y las naves rompen con la sensación de estrechez del exterior.
Arte rupestre en el entorno de Morella
La escapada a Morella no se limita al municipio. A muy pocos kilómetros se descubrieron unas pinturas rupestres en la masía de Morella la Vella, que más tarde fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad. Estas pinturas representan escenas de caza y forman parte del conjunto reconocido por la UNESCO como arte rupestre del arco mediterráneo de la península ibérica.
Estas representaciones se sitúan en abrigos rocosos, no en cuevas profundas, y suelen aparecer en paredes abiertas al paisaje. Para visitarlo, ten en cuenta que solo abre los fines de semana y festivos, y que la reserva es gratuita.
Este arte, vinculado a comunidades prehistóricas que habitaron estas zonas hace miles de años, es la prueba de que la vida en Morella es mucho más antigua de lo que uno puede imaginar al llegar.
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