El pueblo amurallado más antiguo de España está en Huelva: tiene una muralla rojiza de origen tartésico, cuenta con 48 torreones defensivos y esconde una de las alcazabas más completas del mundo
Esta villa onubense es una joya arquitectónica que guarda entre sus habitantes uno de los patrimonios más grandes y desconocidos del país.
A menos de media hora de Huelva, este municipio emerge como una sorpresa en la llanura andaluza. Con poco más de cuatro mil habitantes, atesora una densidad histórica que desmiente su tamaño. Desde asentamientos prerromanos hasta la presencia romana, visigoda, islámica y cristiana, cada civilización ha dejado en este enclave una huella única visible, motivo más que suficiente por el que a día de hoy constituye uno de los conjuntos históricos más valiosos de Andalucía.
Allí, el río Tinto, con sus aguas de tonos rojizos por la alta concentración de minerales, acompaña la muralla de la ciudad y explica en parte su ubicación estratégica. Este cauce actuó como frontera natural, reforzando la defensa de una villa que, a lo largo de los siglos, tuvo que adaptarse a los ritmos del comercio, la guerra y la administración. Esta villa es un auténtico tesoro que atrapa a viajeros tanto de dentro como de fuera de la comunidad: su historia y su legado resisten al paso de los siglos.
No es casualidad que, desde 1982, el municipio de Niebla esté protegido como conjunto histórico monumental, una declaración que reconoce la excepcional conservación de sus monumentos. Como curiosidad para los amantes de la historia, quienes nacen en Niebla no se les llama “niebleños”, sino iliplenses, un gentilicio que actúa como un eco remoto de todas las civilizaciones que han habitado esta villa onubense durante más de dos milenios.
La muralla rojiza de origen almohade más impresionante de la Península Ibérica
El símbolo más poderoso de este legado es, sin duda, su muralla almohade, un recinto colosal que abarca 16 hectáreas con un perímetro de 2 kilómetros. Permanecen en pie 48 torres cuadradas y cinco puertas rectangulares (Sevilla, Socorro, Agua, Embarcadero y Buey), un conjunto excepcional cuya magnitud solo se ve superada en España por recintos como el de Ávila. El tono rojizo de la piedra le otorgó a la ciudad el apodo de “La Roja”, un nombre que aún hoy la define.
Ha sido destruido y reedificado varias veces, especialmente durante la época musulmana. Casi toda la obra que se conserva en la actualidad se puede fechar durante el dominio almorávide, hacia 1330. Por último, cuenta con dos torres octogonales en el frente de levante. Tras cruzar sus puertas, Niebla revela un trazado tranquilo de calles estrechas y casas blancas, algunas con rejas de hierro forjado, otras adornadas con azulejos o ladrillos que recuerdan un pasado mudéjar. ¿Te perderías entre sus calles? No antes sin saber a dónde ir.
Qué debes saber del municipio onubense amurallado más antiguo de España
Un punto ideal para comenzar el recorrido es el Castillo de los Guzmanes, levantado sobre una antigua alcazaba y vigilante de la Puerta del Socorro. Desde sus torreones, accesibles en las visitas organizadas por el Ayuntamiento, se abren magníficas panorámicas del casco histórico, incluida la famosa sala de torturas que despierta la curiosidad de quienes disfrutan del turismo de corte más oscuro. Cada verano, el castillo se convierte además en el escenario del Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla.
A sus pies, el antiguo Puente Romano, reconstruido tras la Guerra Civil, continúa cumpliendo su función de acceso, un ejemplo admirable de infraestructura inquebrantable. ¡Pero eso no es todo! La vida intramuros se articula también alrededor de sus templos: la Iglesia de Santa María de la Granada, de orígenes gótico-mudéjar, convive con la Iglesia de San Martín y la Ermita de la Virgen del Pino. Junto a ellos, edificios como el antiguo Hospital de Santa María o la Plaza de España revelan cómo la arquitectura civil fue adaptándose con el tiempo.
Y como todo viaje andaluz que se precie, el recorrido concluye en la mesa: tagarninas esparragadas, espárragos en tortilla, habas con poleo, gurumelos, caldereta de cordero y dulces tradicionales como pestiños y roscos prometen que el viaje merecerá la pena.
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