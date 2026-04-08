El pueblo amurallado más antiguo de España está en Huelva: tiene una muralla rojiza de origen tartésico, cuenta con 48 torreones defensivos y esconde una de las alcazabas más completas del mundo

Allí, el río Tinto, con sus aguas de tonos rojizos por la alta concentración de minerales, acompaña la muralla de la ciudad y explica en parte su ubicación estratégica. Este cauce actuó como frontera natural, reforzando la defensa de una villa que, a lo largo de los siglos, tuvo que adaptarse a los ritmos del comercio, la guerra y la administración. Esta villa es un auténtico tesoro que atrapa a viajeros tanto de dentro como de fuera de la comunidad: su historia y su legado resisten al paso de los siglos.