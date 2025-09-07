El pueblo más alto de Galicia, donde la temperatura en verano baja a 7°C y que tiene un solo habitante todo el año

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2023 la población de Cepedelo era de 17 habitantes, 10 hombres y 7 mujeres. Pero esto no es así todo el tiempo, durante el invierno solo hay un habitante en todo el pueblo, ya que el resto decide pasar estos meses en Viana do Bolo, a 17 kilómetros de la aldea.