El pueblo más alto de Galicia, donde la temperatura en verano baja a 7°C y que tiene un solo habitante todo el año
Este pueblo tan particular está a casi 1.400 metros sobre el nivel del mar.
Galicia es una de las comunidades autónomas con mayor diversidad geográfica de España: desde playas paradisíacas, hasta bosques de cuento, pasando por acantilados escarpados y cañones formados por ríos.
Por su parte, los montes gallegos nos dejan alguna de las mejores rutas naturales de la península y, aunque tenemos el antecedente de los Castros, la mayoría de la población se concentra en la zona costera, dejando estos montes escasamente habitados.
Sin embargo, dentro de la provincia de Ourense podemos encontrar un rincón en las alturas donde se esconde el pueblo más alto de Galicia: Cepedelo, en el municipio de Viana do Bolo.
7 °C en verano y un solo habitante
Cepedelo, cerca de la frontera con la castellanoleonesa Zamora, está situado a 1.341 metros de altitud sobre el nivel del mar, lo que lo coloca como el pueblo habitado más alto de toda la comunidad.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2023 la población de Cepedelo era de 17 habitantes, 10 hombres y 7 mujeres. Pero esto no es así todo el tiempo, durante el invierno solo hay un habitante en todo el pueblo, ya que el resto decide pasar estos meses en Viana do Bolo, a 17 kilómetros de la aldea.
En cambio, los veranos son una época agradable para pasar en Cepedelo, llegando a mínimas de 7 °C incluso en los meses más calurosos. Esto lo convierte en el lugar ideal para aquellos que quieren escapar de las noches tórridas que nos les dejan descansar.
En el segundo puesto en la competencia de pueblos gallegos altos encontramos O Cebreiro. Este pueblo de la provincia de Lugo no se queda muy atrás, ya que está a 1.330 metros sobre el nivel del mar, solo 11 metros menos que su vecino ourensano.
