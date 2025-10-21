El pueblo más alto de Córdoba es también el más interesante: en un entorno natural único y con unas tradiciones ancestrales
Esta localidad, enclavada en un espacio natural idílico, es también una de las más jóvenes de la provincia y cuenta con una de las áreas más grandes.
¿Sabes cuál es el pueblo más alto de Córdoba? Su núcleo urbano supera los 700 metros de altura y no es extraño ver nieve en sus calles. Además de esta característica, se trata de uno de los municipios de mayor extensión de toda la geografía cordobesa.
Si estas pistas no son suficientes, conviene saber que este pueblo es rico en gastronomía, está situado en un entorno natural único y mantiene vivas tradiciones muy especiales que lo hacen un atractivo destino turístico. ¿Aún no te imaginas de qué municipio hablamos?
Casi un siglo de independencia
Un paréntesis antes de continuar. La altura no es la única particularidad de este pueblo. Hasta hace seis años, se trataba del municipio más joven de la provincia. Esta localidad cumplirá, en unos años, un siglo como municipio independiente. En 1930 culminó un proceso independentista que lo convirtió en el más joven de la provincia. Los motivos de aquella separación fueron las comunicaciones y la distancia con el núcleo municipal al que pertenecía hasta entonces, Montoro.
La condición de pueblo más joven lo perdió en 2018, cuando La Guijarrosa y Fuente Carreteros 'nacieron' como municipios cordobeses de pleno derecho.
Una altura récord en Córdoba
Situado al noroeste de Córdoba, a una distancia de 80 kilómetros de la capital, el término municipal de Cardeña limita con la provincia de Jaén. Se adentra en Sierra Morena, a una altura de 746 metros sobre el nivel del mar, y se extiende en un área superior a los 500 kilómetros cuadrados. Esas condiciones convierten al casco urbano de Cardeña en el más alto de toda la provincia.
Más allá de estas curiosidades, que lo hacen único, este pueblo cuenta con una interesante oferta cultural y turística.
Naturaleza, gastronomía e historia
No es el lechón, ni siquiera la nieve, el único atractivo de la localidad de Cardeña. Aunque sea conocido en buena parte por su feria gastronómica y por ser uno de los pocos puntos de Córdoba donde disfrutar de un invierno único, el pueblo más joven de Córdoba es un lugar idílico para perderse durante una escapada rural. De esa situación geográfica, en plena sierra, en la comarca de Los Pedroches, sobresalen el resto de atractivos que hacen de este municipio uno de los lugares más pintorescos de la provincia.
Su corta edad, de otra parte, no va ligada a su historia. En su entorno se han hallado las huellas de un pasado que se remonta a época íbera. En sus alrededores existen minas que fueron explotadas por íberos y romanos. De hecho, la arquitectura popular es reflejo de la posesión de tales recursos. El granito está presente en las fachadas de cal que muestran sus viviendas. En el entorno de Cardeña también han aparecido monedas de época romana. Tesoros arqueológicos que hablan de esa rica historia del pueblo. Más tarde, en época califal, se convirtió en una atalaya, parte de la Cora, desde la que divisar el río Yeguas.
Un lugar para disfrutar de la nieve
Llegado el invierno, la postal de Cardeña y su entorno natural puede hacerse más mágica aún. Sucede cuando la caprichosa meteorología permite contemplar los copos de nieve cayendo suaves sobre las encinas y cubriendo los tejados de la viviendas.
La condición de tener el núcleo urbano más alto de Córdoba hace que, en Cardeña, sea posible también disfrutar de alguna que otra nevada.
