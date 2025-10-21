El pueblo más alto de Córdoba es también el más interesante: en un entorno natural único y con unas tradiciones ancestrales

Su corta edad, de otra parte, no va ligada a su historia. En su entorno se han hallado las huellas de un pasado que se remonta a época íbera. En sus alrededores existen minas que fueron explotadas por íberos y romanos. De hecho, la arquitectura popular es reflejo de la posesión de tales recursos. El granito está presente en las fachadas de cal que muestran sus viviendas. En el entorno de Cardeña también han aparecido monedas de época romana. Tesoros arqueológicos que hablan de esa rica historia del pueblo. Más tarde, en época califal, se convirtió en una atalaya, parte de la Cora, desde la que divisar el río Yeguas.