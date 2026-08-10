Entramos en el pueblo de la almeja más cotizada de España: un barrio marinero fundado en el siglo XVI y situado frente al Parque Nacional de las Islas Atlánticas

Tenemos la gran suerte de que, al vivir en un país rodeado casi en su totalidad por costas, gran parte de nuestra gastronomía se basa en los productos del mar. Imprescindible es también el hecho de que estos productos son de una excelente calidad, con sabores tan exquisitos que no solo son famosos en nuestras tierras, sino que también son conocidos en el extranjero. Uno de estos productos es la almeja, de cuerpo carnoso y deliciosa de cualquier manera.

Las almejas son la joya gastronómica de Santiago de Carril / Istock / arousa

Aunque un buen marisco lo podemos comer prácticamente en cualquier punto del país, es en tierras gallegas donde éste alcanza su máximo esplendor; dependiendo de cuál sea nuestra debilidad, son diferentes pueblos y parroquias los que podemos visitar, guiándonos por el producto estrella que se pesca en ellos. Para los verdaderos amantes de la almeja, este lugar es el barrio de Santiago de Carril, perteneciente al municipio pontevedrés de Villagarcía de Arosa, donde se come la mejor almeja del mundo. Tal es la fama de la almeja que se cultiva en esta parroquia que incluso ha dado lugar a una de las fiestas gastronómicas más renombradas de la región.

Adriana Fernández

El paraíso de las almejas

Ubicado unos 30 kilómetros al norte de la ciudad de Pontevedra, en la ría de Arosa, Santiago de Carril es una de las mayores joyas de las Rías Baixas, un lugar prácticamente por descubrir donde, además del inconfundible aroma de la brisa marina que recorre las calles, el verano huele a marisco, más concretamente a almeja. Fundado como villa a comienzos del siglo XVI, Santiago de Carril (conocido simplemente como Carril) fue uno de los puertos más importantes de toda Galicia; tan importante era que a partir del siglo XIX fue autorizado para el embarque y desembarque con América.

En paralelo a este crecimiento tanto social como económico, Carril fue ganando fama gracias a la excelente calidad de las almejas que se cultivaban en sus costas. De sabor intenso y carne jugosa, el cultivo de las almejas está protegido por la Denominación de Origen Protegida “Almeja de Carril”; dentro de ésta se encuentran dos variedades: la almeja fina, con un sabor más intenso a mar y una textura delicada, y la almeja, de sabor suave y textura melosa

Vista aérea de Santiago de Carril / Reservas de Coches

Tan ligado está Carril al cultivo de la almeja que, desde 1992, el pueblo celebra cada mes de agosto la Festa da Ameixa de Carril. Se trata de una fiesta gastronómica declarada de Interés Turístico desde 2014 y que nació por iniciativa de la Agrupación de productores de parques de cultivo de Carril, todo con la finalidad de promocionar este maravilloso molusco. Así, durante los días que dura la fiesta, los asistentes pueden degustar este delicioso manjar, cocinado de manera que su sabor se ve potenciado de la mejor manera, ya sea al limón, al ajillo o a la marinera.

Un barrio muy marinero

Con una población que ronda los 1.800 habitantes, Carril es uno de los mejores destinos costeros de todo el litoral de las Rías Baixas; un lugar donde el encanto y la tradición gallegos están presentes en cada rincón, y donde la naturaleza ofrece un auténtico respiro ante el bullicio de la civilización. Y es que Carril no es solo uno de los pueblos marineros por excelencia de la región, sino que frente a sus costas se erigen parte de las islas del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia.

La Isla de Cortegada desde el puerto de Carril / Istock / arousa

Repleto de restaurantes en los que degustar las exquisitas almejas cultivadas en viveros del mismo pueblo, paseando por las calles del núcleo urbano podrás visitar la pequeña capilla de Nuestra Señora de los Ángeles, la Iglesia de Santiago de Carril, o varios petroglifos repartidos por la localidad.

Pero si hay algo que destaca en Carril es el maravilloso entorno natural en el que se encuentra. Aparte de la encantadora playa que conecta Carril con Villagarcía de Arosa, en la ría de Arosa, a apenas 200 metros del puerto de Carril, se erige la mágica Illa de Cortegada, perteneciente al Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia. Se trata del archipiélago de menor extensión de todo el parque, formado por las islas de Cortegada, Malveiras, Briñas y el islote de O Con. Se puede acceder a las islas en cualquier época del año; incluso, en marea baja, se puede recorrer la distancia a pie a través del llamado “camiño do carro”. Con varios restos arqueológicos y construcciones de siglos anteriores, el archipiélago destaca por albergar el que se considera el último bosque de laurisilva de Europa.