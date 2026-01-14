El pueblo de Albacete que representa toda la herencia del legado andalusí en España: tiene menos de 1000 habitantes, una iglesia declarada Monumento Nacional y un entorno natural único

Muchas localidades españolas son la herencia de todas las culturas que han habitado el país. Celtas, fenicios, griegos y musulmanes son solo algunos de los grupos que en algún momento vivieron aquí y que, tras su marcha, dejaron parte de ellos con nosotros. Castilla-La Mancha tiene la suerte de contar con un pueblo que, aparte de tener un legado único, es uno de los mejores destinos para este año.