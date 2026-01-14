El pueblo de Albacete que representa toda la herencia del legado andalusí en España: tiene menos de 1000 habitantes, una iglesia declarada Monumento Nacional y un entorno natural único
Es uno de los secretos mejor guardados de la España interior que no querrás perderte este año.
Muchas localidades españolas son la herencia de todas las culturas que han habitado el país. Celtas, fenicios, griegos y musulmanes son solo algunos de los grupos que en algún momento vivieron aquí y que, tras su marcha, dejaron parte de ellos con nosotros. Castilla-La Mancha tiene la suerte de contar con un pueblo que, aparte de tener un legado único, es uno de los mejores destinos para este año.
Hablamos de una Comunidad Autónoma llena de historia y cultura, y este pueblo localizado en la provincia de Albacete es un claro ejemplo de ello debido a su gran herencia andalusí. Además, está declarado como Bien de Interés Cultural y su situación en la Sierra del Segura lo convierte en un lugar realmente impresionante.
Un pueblo lleno de cultura
Este pueblo de menos de 1.000 habitantes se llama Letur y es una de las joyas del interior de España que además cuenta con un gran legado andalusí visible en sus calles empedradas, sistemas de riego, fuentes o acequias. Para poder ver toda la localidad andalusí deberás acercarte al Mirador de San Sebastián, desde el que tendrás una vista impresionante de la localidad.
Uno de los monumentos más bonitos del municipio y el más importante es la Iglesia de Santa María de la Asunción, construida entre finales del siglo XV y principios del XVI, con un estilo principalmente gótico y que señala el contraste entre el estilo musulmán y cristiano de la localidad que, además, desde hace aproximadamente 40 años está declarada como Monumento Nacional.
Una joya por descubrir
Pese a su pequeño tamaño, Letur es un pueblo lleno de joyas por descubrir como la Ermita de Concepción de lo Alto, la cual solo se puede ver por fuera; el Teatro-Museo Etnológico, donde encontrarás objetos como una máquina de cine antigua en perfecto estado; o sitios como la calle Molinos, la cual le debe su nombre a 3 molinos harineros de hace siglos.
Al estar en un entorno natural privilegiado como es la Sierra del Segura, Letur también ofrece lugares como Charco Pataco o el Charco de los Canales, dos lugares que los locales usan para refrescarse en verano, o la Cascada del Arroyo, a la cual se puede llegar dando un paseo de más o menos 4 kilómetros.
Letur es uno de esos rincones de España que todavía siguen siendo un secreto para muchos y que, sin duda, es capaz de dejar con la boca abierta a todo el que lo visite. Si quieres conocer un lugar con calles preciosas, una naturaleza única y un legado cultural impresionante, ya sabes cuál debe ser tu próximo destino.
