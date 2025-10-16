Es Conjunto Histórico y tiene un barrio lleno de casas-cueva: el pueblo de Albacete de 4.500 habitantes que nadie conoce

Hay lugares en España que son más desconocidos que otros, eso está más que claro. Pero las razones no suelen ir ligadas a la belleza, sino más bien a la ubicación. La provincia de Albacete es una de las más infravaloradas que hay en todo el país, a pesar de tener muchos atractivos que ofrecer como una de las calles más bonitas de la región o el precioso pueblo de Alcalá del Júcar.