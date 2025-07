El pueblo abandonado de Tarragona que ha enamorado a la prensa internacional: "Sólo los valientes lo visitan"

En lo alto de la sierra de Prades, a más de 1.000 metros de altitud, se alza La Mussara, el pueblo fantasma que fue abandonado en la década de los 60. Este lugar olvidado por el tiempo se ha transformado en objeto de fascinación tanto turística como mediática. Un reportaje de Forbes, titulado 'Only the brave visit Catalonia’s ghost village of Mussara on Halloween' donde asegura que "sólo los valientes lo visitan".