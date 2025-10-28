El pueblo abandonado de España que se ha convertido en la meca de los destinos de terror: histórico, repleto de leyendas y perfecto para Halloween

Aquellos que visitan el pueblo de día son recibidos por el Arco de la Villa, de estilo barroco, a través del cual se accede al pueblo. A lo largo de un recorrido de hora y cuarto, la visita descubre el impresionante legado arquitectónico y patrimonial del pueblo, como la Torre del Reloj de la antigua iglesia de San Juan, de estilo mudéjar y declarada Patrimonio de la Humanidad. Son impactantes también los restos de las devastadas iglesias de San Agustín y San Martín de Tours, cuyos techos cayeron debido a los bombardeos de la aviación republicana.