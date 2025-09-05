Este pueblo abandonado en España es precioso: tiene una catedral con cúpula, casitas medievales y ha sido escenario de Hollywood
Belchite, en la provincia de Zaragoza, es uno de esos lugares que estremecen y fascinan a partes iguales: un pueblo arrasado por la Guerra Civil que hoy se conserva como testimonio histórico y que incluso ha servido de escenario para películas internacionales.
Caminar por Belchite Viejo es como atravesar un portal a otra época. Sus calles vacías, llenas de ruinas de piedra y adobe, cuentan sin palabras lo que supuso uno de los episodios más duros de la Guerra Civil española. Entre el 24 de agosto y el 7 de septiembre de 1937, se libró aquí una de las batallas más sangrientas del conflicto. El resultado fue demoledor, el pueblo quedó prácticamente destruido.
El régimen franquista decidió no reconstruirlo y, en su lugar, mandó levantar a escasos metros el Belchite Nuevo, inaugurado en 1954. El viejo quedó en pie como cicatriz y recuerdo. Hoy, sus muros derruidos y sus arcos góticos mutilados impresionan tanto por su belleza como por su silencio.
La joya arquitectónica entre las ruinas
Entre los restos de Belchite Viejo destaca la iglesia de San Martín de Tours, con su imponente cúpula barroca todavía en pie, aunque dañada. Sus paredes, cubiertas de ladrillo mudéjar y cerámica, recuerdan el esplendor que tuvo antes de la guerra. También sobreviven fragmentos del convento de San Rafael y de la iglesia de San Juan, testimonios de un patrimonio que, aunque herido, sigue mostrando su grandeza.
El trazado medieval del pueblo, con callejuelas estrechas y casitas de piedra, permanece reconocible. Ese aire romántico y trágico es lo que ha convertido a Belchite en un destino tan particular dentro del turismo histórico y cultural de Aragón.
De escenario bélico a plató de cine
Belchite no solo es memoria, también ha sido escenario de películas y documentales. Su estética de ruinas monumentales lo convierte en un plató natural de cine bélico o posapocalíptico. Directores como Terry Gilliam rodaron aquí escenas de Las aventuras del Barón Munchausen (1988), y también se usó para El laberinto del fauno de Guillermo del Toro (2006), donde las ruinas se convirtieron en parte de la atmósfera mágica y oscura del film.
La capacidad de Belchite para transmitir tanto realismo como lirismo ha hecho que se convierta en un lugar de referencia también para fotógrafos, artistas y curiosos.
Una visita con guía imprescindible
El acceso a Belchite Viejo es posible únicamente mediante visitas guiadas, una decisión tomada para preservar las ruinas y dar un contexto histórico a los visitantes. Los recorridos, de día o de noche, permiten entender lo que ocurrió en la batalla y descubrir detalles de los edificios que a simple vista pasarían desapercibidos. Por la noche, el silencio y la iluminación convierten la experiencia en algo todavía más impactante.
Entre leyendas y memoria
Como todo pueblo fantasma, Belchite ha generado su propia colección de leyendas. Hay quien asegura haber escuchado voces o ruidos extraños en las ruinas, hasta el punto de que programas de misterio han grabado aquí psicofonías. Aunque estas historias pertenecen más al terreno de la sugestión, han contribuido a aumentar la fama del lugar. Más allá de lo paranormal, lo que realmente importa es que Belchite se ha convertido en un símbolo de memoria histórica. Pasear entre sus muros no es solo hacer turismo, es recordar un pasado que marcó a toda España.
