Este pueblo abandonado en España es precioso: tiene una catedral con cúpula, casitas medievales y ha sido escenario de Hollywood

Como todo pueblo fantasma, Belchite ha generado su propia colección de leyendas. Hay quien asegura haber escuchado voces o ruidos extraños en las ruinas, hasta el punto de que programas de misterio han grabado aquí psicofonías. Aunque estas historias pertenecen más al terreno de la sugestión, han contribuido a aumentar la fama del lugar. Más allá de lo paranormal, lo que realmente importa es que Belchite se ha convertido en un símbolo de memoria histórica. Pasear entre sus muros no es solo hacer turismo, es recordar un pasado que marcó a toda España.