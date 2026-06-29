El pueblo abandonado de España que guarda un capricho de la naturaleza de 100 millones de años: llamada la 'Muralla china española', tiene ermitas con vistas espectaculares y rutas en kayak

Este rincón se encuentra en el límite natural entre las provincias de Huesca y Lleida, en una de las zonas más salvajes y menos transitadas de la sierra del Montsec. Lejos de las rutas turísticas más conocidas, Finestres ofrece una experiencia difícil de encontrar en otro lugar. Entre las montañas del Prepirineo oscense, la naturaleza ha esculpido una formación tan sorprendente que permite a los viajeros no tener que viajar hasta Asia para contemplar uno de los paisajes más famosos del mundo.

Adriana Fernández

Se trata de las Rocas de la Villa, una espectacular formación geológica popularmente conocida como la Muralla de Finestres, un nombre que no tarda en cobrar sentido cuando aparece ante los viajeros, y que se entiende inmediatamente por qué muchos las han bautizado como la "Muralla China de Aragón". Una inmensa pared de roca parece surgir de la montaña dibujando una línea perfecta sobre el paisaje, como si una civilización olvidada hubiera levantado allí una fortificación imposible.

Finestres (Aragón) / Istock / Alberto Gonzalez

La 'muralla china' de Aragón: un fenómeno geológico que trasciende la lógica

La historia de este monumento natural comenzó hace millones de años. Los movimientos geológicos que moldearon el relieve pirenaico levantaron enormes capas de roca sedimentaria que, con el paso del tiempo, fueron esculpidas por la acción constante del viento, la lluvia y los cambios de temperatura. El resultado es una espectacular formación de piedra caliza que emerge junto a las aguas del embalse de Canelles. El contraste entre la roca gris, la vegetación mediterránea y las aguas turquesas del embalse crea una de las estampas más fotogénicas del Pirineo meridional.

La muralla de Finestres / Istock / estivillml

Llegar hasta aquí también forma parte de la aventura. Algunos visitantes optan por recorrer el embalse en kayak o embarcación, disfrutando de una perspectiva única de la muralla rocosa desde el agua. Otros prefieren las rutas senderistas que atraviesan desfiladeros, pasarelas colgadas sobre el vacío y antiguos caminos de montaña. Y precisamente esa dificultad de acceso ha permitido conservar intacto el carácter salvaje de este rincón del norte de España.

Una iglesia abandonada en el pueblo de Finestres / Istock / santirf

Los vestigios del pasado y un entorno natural que dibuja un paisaje precioso

La realidad es que el atractivo de Finestres va mucho más allá de su curiosa geología. Entre ambas murallas aparecen los restos de antiguas construcciones: las ruinas de un castillo medieval y la pequeña ermita de San Vicente, silenciosos testigos de un pasado en el que estas montañas estuvieron habitadas, ligadas durante generaciones a la agricultura y al aprovechamiento de los recursos de la montaña. Hoy el pueblo permanece abandonado (desde la segunda mitad del siglo XX), lo que añade una atmósfera especial al recorrido. ¿Lo añadirías a la lista de destinos que debes visitar sí o sí, al menos, una vez en la vida? Nosotros no tenemos dudas.

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