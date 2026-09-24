El pueblo abandonado de Asturias que vuelve a la vida como un museo al aire libre: es una joya de la ingeniería hidráulica y fue declarado Bien de Interés Cultural

Pueblos abandonados los hay en todos los rincones del mundo, aunque España es uno de los que alberga mayor éxodo rural de Europa. Lo que muchas veces no se sabe es que esconden auténticos tesoros que ni siquiera el tiempo ha podido borrar. Os Teixois, en Asturias, es uno de ellos. Un lugar que ha permanecido dormido durante décadas y que solo el turismo ha podido despertar. De hecho, es una aldea que no se puede visitar por libre.

Asturias está repleto de joyas naturales y arquitectónicas que hacen que los pueblos adquieran un encanto aún más especial, como sucede con el concejo de Taramundi. Está ubicado en el valle del río Turía, dentro de la Reserva de la Biosfera Río Eo, Oscos y Terras de Burón. Es uno de los más pequeños del Principado, con menos de 600 habitantes en total, alojados entre bosques de robles, castaños y alisos, y con el mar a poco más de media hora en coche.

Sara Fernández García

Un museo vivo al aire libre

Os Teixois estuvo habitado hasta mediados del siglo XX, momento en el que la despoblación rural hizo de las suyas y vació todas y cada una de las viviendas de la aldea. Pero en 1989 se inició un proceso de restauración integral con el objetivo de recuperar los oficios tradicionales, no solo hacer una recreación de ellos. Se reconstruyó con lo que quedaba en pie, respetando trazados, materiales y sistemas originales, y se logró que se declarara Bien de Interés Cultural.

El pueblo abandonado de Os Teixois / Istock / Jose Luis Alvarez Esteban

Quedó protegido como ejemplo de arquitectura y actividad preindustrial del noroeste peninsular. La historia de esta aldea va de la mano con el agua. El arroyo que atraviesa Os Teixois funciona como su columna vertebral, con el añadido de un sofisticado sistema de canales, presas y saltos mediante el que se mueven molinos harineros, mazos hidráulicos, una rueda para afilar y otros tantos inventos para trabajar el cereal y el metal.

El río Turía a su paso por Os Teixois / Istock / J.Mahugo

Por eso se dice que es como un museo al aire libre pero con matices, ya que todas y cada una de estas joyas de la ingeniería hidráulica funcionan a día de hoy. Es decir, que no se trata de ninguna exposición. Quizá ese es el motivo por el que las visitas están restringidas a grupos pequeños y siempre acompañados de un guía. Durante el recorrido, los mazos hidráulicos, los molinos y los sistemas de transmisión movidos por el agua se encienden con sus engranajes originales.

Rodeado de un paisaje impresionante

Os Teixois se convierte en una caja llena de sorpresas que se descubre poco mediante un tranquilo paseo. Es una aldea que se reinventó para no caer en el olvido y que lo consiguió. Un museo vivo vinculado a la cultura y al paisaje de la zona, con sus viviendas construidas en piedra con tejados de pizarra y el sonido del cauce del río como telón de fondo. Se trata del conjunto etnográfico más valioso de la región en cuyo entorno se pueden hacer rutas preciosas.

Os Teixois es el conjunto etnográfico más valioso de la región / Istock / Jose Luis Alvarez Esteban

Al ubicarse en la Reserva de la Biosfera de Oscos, Eo y Terras de Burón, un entorno que se extiende por 1.600 kilómetros, permite realizar todo tipo de actividades. La Ruta del Agua es de las más conocidas, un recorrido de dificultad baja de 14 kilómetros que sale de Taramundi -la capital del concejo homónimo en el que también está la aldea que nos ocupa- y pasa por Mazonovo, donde ver el Museo de los molinos o la cascada del arroyo de la Salgueira.

El entorno natural de Os Teixois en Asturias / Istock / JaviJ

Además, para fomentar el cicloturismo de montaña en la comarca, se han adaptado hasta cuatro recorridos con diferentes niveles de dificultad. Una de las más "sencillas" es la que comienza también en Taramundi y atraviesa Piñeiro, Galiñeiros, Mazo de Bres, Aguillón de Arriba y Llan. Se recorre un total de 13 kilómetros en solo una hora. En definitiva, Taramundi cuenta con un entorno pensado para explorar durante días, haciendo imposible que te canses de él.