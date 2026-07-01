El pueblo abandonado de Aragón que ha quedado 'sepultado' por un embalse: tenía menos de 400 habitantes, una fortaleza medieval y una ermita románica

Ruesta, un pueblo medieval con más de 1000 años de historia, está ubicado en la comunidad autónoma de Aragón, más concretamente en Zaragoza. Surgió en torno a un castillo de origen musulmán entre los siglos X y XI y contó con menos de 400 habitantes en total. Fue un enclave estratégico durante la expansión del reino de Aragón y controlaba el paso por el valle del río Aragón. Es una parada tradicional y obligatoria para los peregrinos que llegan desde Somport antes de entrar en Navarra.

Ruesta abandonó el pueblo junto al embalse Yesa, cerca de Jaca, en la región de Zaragoza / Istock / Rudolf Ernst

Aunque Ruesta es un lugar donde predomina el silencio y la calma, a partir de 2017, se pusieron en marcha las obras para poder recuperar el trazado del camino de Santiago Francés. A día de hoy, se han restaurado la calle principal y las ermitas de San Jacobo y San Juan, aparte de muchas casas y bastantes muros de piedra.

Ruesta abandonó el pueblo junto al embalse Yesa, cerca de Jaca / Istock / Rudolf Ernst

Todas estas intervenciones han sido reconocidas con el Premio Hispania Nostra 2021 y elegidas entre las obras finalistas de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 2023.

Adriana Fernández

Ruesta, un pueblo abandonado en el camino de Santiago

Una de las curiosidades de este municipio, es que fue abandonado por el embalse del Yesa, en la década de 1960. La propia construcción del embalse provocó la expropiación de las tierras de cultivo. Sus habitantes tuvieron que abandonar el pueblo convirtiéndose en uno de los ejemplos más conocidos de los llamados "pueblos del pantano".

Ruesta abandonó el pueblo junto al embalse Yesa cerca de Jaca, Zaragoza, Aragón, España / Istock / Rudolf Ernst

Ha sido escenario de algunas escenas de la película "La vaquilla" (1985), de Luis García Berlanga. Además, cada año en esta localidad se celebra el encuentro "Ruesta Vive", en el que antiguos vecinos, descendientes y voluntarios regresan al pueblo para mantener viva su memoria, compartir recuerdos y colaborar en su recuperación.

Ruesta abandonó el pueblo junto al embalse Yesa cerca de Jaca, Zaragoza, Aragón, España / Istock / Rudolf Ernst

¡Lo que no puedes perderte de Ruesta!

Sin duda, lo más destacado del pueblo es el castillo de Ruesta. Son los restos de una antigua fortaleza musulmana, se trata de una fortificación compuesta por dos torres unidas por un alto lienzo de muralla, más otra torre ya muy derruida, todas protegidas por un cerco amurallado del que solo uno de los lados resiste a día de hoy.

Otro de los monumentos que tienes que ver sí o sí es la ermita de San Juan Bautista, un templo del siglo XII situado junto a las aguas del pantano. En su interior albergaba uno de los conjuntos de pintura mural más destacados de Aragón hasta 1963, actualmente está en exposición en el Museo Diocesano de Jaca.