El pueblo abandonado de Aragón con una iglesia de cúpula azul y una 'estrella' que no se apaga

Fue en febrero de 2023 cuando La Estrella se apagó definitivamente al perder a sus dos últimos vecinos. Esta pedanía fue noticia porque Sinforosa y Martín tuvieron que abandonar el pueblo en el habían vivido toda su vida juntos, siendo cerca de medio siglo los únicos moradores del pueblo, lo que los convirtió en un auténtico símbolo de resistencia contra la despoblación.