El pueblo de 5.000 habitantes de Almería que tiene 40 millones de metros cúbicos de mármol: se usó para construir la Alhambra de Granada, es famoso por su impoluto blanco y tiene un mortero de 31 toneladas
Es uno de los mayores productores de este material a nivel internacional y aparece en el Libro Guinness de los Récords.
Hayamos tenido la suerte de visitarla o no, todos conocemos la Alhambra, uno de los conjuntos monumentales más impresionantes del mundo. Cuando pensamos en ella siempre nos viene a la mente una imagen espectacular, pero nunca nos paramos a reflexionar sobre cómo de complicado ha sido construirla y toda la ayuda que probablemente tuvo que recibir.
Contigua a Granada se encuentra Almería, una provincia con un pueblo con 40 millones de metros cúbicos de mármol que fue indispensable para que la Alhambra sea tal y como la conocemos hoy en día. Es uno de los productores de este material más importantes internacionalmente y es conocido como el "pueblo del oro blanco". Además, cuenta con un récord Guinness de lo más curioso.
El pueblo hecho de oro blanco
Hablamos de Macael, un pequeño pueblo almeriense de aproximadamente 5.500 habitantes conocido por ser uno de los mayores productores de mármol del mundo. Cuenta con un conjunto de explotaciones mineras con 40 millones de metros cúbicos de mármol de un color blanco muy puro, llegando a tener hasta un 99% de calcita.
Se encuentran a unos pocos kilómetros del municipio y ocupan más de 6.600 hectáreas de la Sierra de los Filabres. Hay 124 en activo y se las conoce como las canteras de Macael, llegando a producir cientos de miles de toneladas de mármol anualmente. Con siglos de historia, fueron utilizadas por los romanos y musulmanes.
Una pieza clave para la Alhambra
El denominado mármol de Macael es utilizado internacionalmente y ha sido clave para el levantamiento de monumentos como la Alhambra. Durante la construcción de este impresionante conjunto monumental se utilizó este material para construir, entre otros, lugares impresionantes del recinto como las estatuas y la fuente del Patio de los Leones, uno de los rincones más famosos de la ciudad de Granada.
Un récord de lo más curioso
El pueblo de Macael cuenta con un gran ambiente mediterráneo y, para sorpresa de nadie, sus calles están llenas de mármol. Aparte de contar con vistas a lugares como el Valle del Almanzora, la Sierra de los Filabres y la Sierra de las Estancias, tiene monumentos como su propia Fuente de los Leones, una réplica de la de la Alhambra; el Monumento al Cantero, que homenajea a los trabajadores de la localidad; y el Monumento al Mortero, con un récord único.
Pesa casi 31 toneladas, tiene una altura de más de 3 metros y aparece en el Libro Guinness de los Récords como el mortero de mármol más grande del mundo. Rinde homenaje a la tradición de los canteros y artesanos del pueblo y se encuentra en plena calle, por lo que es imposible que no te fijes en él si paseas por la localidad.
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