El pueblo de 5.000 habitantes de Almería que tiene 40 millones de metros cúbicos de mármol: se usó para construir la Alhambra de Granada, es famoso por su impoluto blanco y tiene un mortero de 31 toneladas

El pueblo de Macael cuenta con un gran ambiente mediterráneo y, para sorpresa de nadie, sus calles están llenas de mármol. Aparte de contar con vistas a lugares como el Valle del Almanzora, la Sierra de los Filabres y la Sierra de las Estancias, tiene monumentos como su propia Fuente de los Leones, una réplica de la de la Alhambra; el Monumento al Cantero, que homenajea a los trabajadores de la localidad; y el Monumento al Mortero, con un récord único.