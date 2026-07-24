El pueblo de 500 habitantes con “tantos vecinos como plazas hoteleras” es la cuna de Alfonso XIII: "Es conocido pero no se encuentra tan masificado como otros pueblos medievales de Aragón”

Al norte de la provincia de Zaragoza, en la comarca de las Cinco Villas, el pueblo de Sos del Rey Católico conserva uno de los mejores conjuntos medievales que podemos visitar en todo el territorio aragonés. Declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1968, la localidad es conocida por ser el lugar donde, en el 1452, nació el rey Fernando el Católico, quien da nombre al pueblo. Diseñado para el disfrute de las pequeñas cosas, el pueblo ofrece una de las mejores experiencias rurales y medievales que podemos vivir.

Las calles de Sos del Rey Católico / Istock / cribea

Situado a los pies de Sierra de Peña, la esencia medieval del pueblo transporta a todo aquél que pasea por sus serpenteantes calles empedradas diez siglos atrás, cuando por el pueblo pasaban caballeros, damas y señores de la corte e incluso reinas y príncipes. A pesar de ser conocido por ser el lugar donde nació Fernando el Católico, no fue hasta el 1925 que el pueblo recibió el apelativo “del rey Católico”, el cual fue otorgado a la villa por el rey Alfonso XIII.

Adriana Fernández

El nacimiento de un rey

A unos 120 kilómetros al noroeste de la ciudad de Zaragoza, a muy poca distancia de la frontera con navarra, la villa de Sos del Rey Católico es conocida principalmente por ser el lugar donde, en el año 1452, la reina Juana Enríquez dio a luz al infante Fernando, que más adelante se convertiría en el rey Fernando el Católico, quien le da nombre al pueblo (conocido desde entonces y hasta 1925 simplemente como Sos). Por esta razón, en 1968 al pueblo le fue otorgado el título de Conjunto Histórico-Artístico; ya en 2016 entró a formar parte de la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España.

Con una población que ronda tan solo los 580 habitantes censados, el pueblo es bastante conocido entre los turistas nacionales, por lo que repartidos por la villa podemos encontrar diversos hoteles. A pesar de que el pueblo recibe visitantes a lo largo de todo el año, cuenta con la ventaja de que éstos no alcanzan cifras desorbitadas, por lo que el pueblo goza de una masificación mucho menor al resto de pueblos medievales de Aragón y sus alrededores.

La muralla de las Cinco Villas

Capital de la comarca de las Cinco Villas desde el año 1711, Sos del Rey Católico es el pueblo ideal para descubrir durante una escapada de fin de semana. La primera impresión del pueblo es su imponente castillo y el recinto amurallado, que rodea todo el casco histórico. Atravesar cualquiera de las siete puertas medievales de la muralla es como cruzar un umbral hacia el pasado. El castillo, construido en la parte más alta de la peña Feliciana, data del siglo XII y su elemento más destacado es la magnífica Torre del Homenaje.

Sos del Rey Católico mantiene su atmósfera medieval / Istock / Josep Sala Francas

Si bien el principal portal de acceso al recinto de intramuros es el Portal de Zaragoza, el más impresionante de todos es el Portal de la Reina, coronado por una esbelta torre en la fachada de la cual se pueden observar inscripciones que datan de la guerra de la independencia. Pasearse por las calles empedradas de Sos nos recuerda que, durante muchos siglos, un lugar clave en la defensa del Reino de Aragón. Dichas calles, estrechas y empinadas, se conforman alrededor del castillo, desde el que se obtienen las panorámicas de carácter medieval más auténticas de todo Aragón.

Pueblo de película

Además de un suceso tan destacable como el nacimiento de un rey, Sos es también muy conocido por ser cultura viva y memoria cinematográfica. Fue aquí donde, en 1985, el gran Luís García Berlanga rodó una de las grandes obras maestras del cine español: La Vaquilla. Durante el período de tiempo que duró el rodaje, las calles del pueblo se convirtieron en un gran plató, y fueron muchos los vecinos de la localidad los que participaron en su rodaje

El rodaje dejó una huella tan profunda en el pueblo que todavía se conservan sus recuerdos: en una plazoleta cerca de la Torre del Homenaje se halla una estatua de bronce del director valenciano, mientras que en el interior de la oficina de turismo (ubicada en el Palacio de Sada, casa natal de Fernando el Católico) se expone material gráfico y audiovisual del rodaje. Desde entonces, son muchísimos los viajeros que, a parte de sentirse atraídos por la historia medieval del pueblo, llegan a Sos para descubrir la magia de nuestro cine.