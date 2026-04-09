El pueblo de 50 habitantes con un santuario Bien de Interés Cultural anclado en la montaña: guarda la tumba de un rey, cuenta con unos lagos impresionantes y fue clave para la historia de España

En el interior de Asturias hay un pueblo en el que la historia, la religión y la naturaleza se mezclan a la perfección. Se dice que es el lugar en el que empezó la Reconquista en el siglo VIII y cuenta con un santuario declarado Bien de Interés Cultural encajado en la montaña. Es tan impresionante que, si no lo ves con tus propios ojos, cuesta creer que es real.