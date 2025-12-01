El pueblo con noches de hotel a 50 euros con las luces de Navidad más bonitas de España: un espectáculo impresionante, un mercadillo repleto de productos locales y un viaje a la Edad Media
Esta pequeña localidad tiene un encanto que no se ha visto en ningún otro lugar y, además, se encuentra muy cerca de casa.
Las fiestas navideñas están a a la vuelta de la esquina, y con ellas llegan sus tan esperados decorados repletos de luces que, sin duda, animan a que estas fechas sean todavía más mágicas. Si te gustaría ir a ver alguno de estos alumbrados estás de suerte, porque España está repleta de lugares que en diciembre tendrán un encanto increíble.
En el norte de España, concretamente en Cantabria, se encuentra uno de los pueblos con las luces navideñas más bonitas de todo el país. Además, tiene hoteles en los que podrás pasar la noche por aproximadamente 50 euros, por lo que es un destino perfecto para hacer una escapada durante estas fechas.
¿Qué hace a este decorado navideño tan mágico?
Este precioso pueblo tiene la suerte de tener unas de las luces navideñas más bonitas de España, y no es para sorpresa de nadie. Pese a ya tener un encanto inigualable debido a la mágica decoración de sus calles, el pueblo de Santillana del Mar ha decidido que este año irá aún más allá y se reafirmará todavía más como uno de los referentes de la Navidad en España.
Desde el ayuntamiento, se ha propuesto la iniciativa de ‘In Nomine Lux’, un espectáculo inmersivo que en estas fechas llenará la localidad de Santillana de música, efectos especiales, proyecciones, actores en directo y un potente mensaje tanto espiritual como artístico. Mediante este proyecto, el pueblo cántabro envolverá a todo el que lo visite en la magia navideña como en pocos lugares de España se ha visto.
Pese a esta nueva propuesta, Santillana del mar va a seguir manteniendo su característico alumbrado navideño que, como cada año, no va a dejar indiferente a nadie. Como siempre, mantendrán su hermoso árbol de luces de 8 metros de alto y casi medio millón de luces LED, por lo que un año más la localidad va a seguir apostando por estas fechas como uno de sus principales reclamos turísticos.
Un mercado precioso para disfrutar acompañado
Además de sus preciosas luces, este pequeño pueblo tiene un mercado navideño perfecto para ir con amigos, en familia o con una persona especial. En él podrás encontrar desde textiles artesanales y cerámica hasta algunos de los productos más típicos de Cantabria (quesadas, sobaos y orujo) que, estamos seguros, vas a querer llevarte a casa.
Santillana del Mar es una localidad medieval que, aún a día de hoy, es capaz de transportarte al pasado y hacerte sentir por unos días en la Edad Media. Siempre es un destino perfecto para hacer una escapada, pero ahora mismo estamos en la mejor fecha perfecta para ir a conocerlo. Santillana es uno de esos lugares capaces de hacerte sentir la magia de la Navidad.
