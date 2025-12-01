El pueblo con noches de hotel a 50 euros con las luces de Navidad más bonitas de España: un espectáculo impresionante, un mercadillo repleto de productos locales y un viaje a la Edad Media

Este precioso pueblo tiene la suerte de tener unas de las luces navideñas más bonitas de España, y no es para sorpresa de nadie. Pese a ya tener un encanto inigualable debido a la mágica decoración de sus calles, el pueblo de Santillana del Mar ha decidido que este año irá aún más allá y se reafirmará todavía más como uno de los referentes de la Navidad en España.