El pueblo de 436 habitantes de La Rioja que tiene unas aguas termales espectaculares: en plena Reserva de la Biosfera entre cañones y barrancos
Acostumbrados a que todo tenga que pasar por caja, encontrar unas aguas termales públicas, gratuitas y en un entorno espectacular no es moco de pavo.
En La Rioja no todo gira alrededor del vino, a pesar de que juega un papel importante. Y en esta maravillosa provincia, hay un rincón donde el lujo no se sirve en copa, sino que brota directamente del suelo. Arnedillo, un pueblo de apenas 436 habitantes que lleva siglos conviviendo con algo que hoy sería tendencia si no fuera tan antiguo como el propio valle; aguas termales naturales que manan calientes en mitad de la naturaleza, en un entorno protegido que sería famoso mundialmente con un buen marketing, aunque no lo necesita, porque hay lugares que funcionan mejor cuanto menos se tocan.
Un pueblo pequeño en un territorio protegido
Arnedillo no está en un sitio al azar, ni mucho menos. Se asienta en el valle del río Cidacos, en el sureste de La Rioja, en un entorno abrupto y espectacular que explica buena parte de su carácter y, a su vez, de su encanto. El municipio forma parte de la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, reconocida por la UNESCO en 2003 por su valor geológico, paisajístico y ecológico. Y es que, ya sabéis que en Viajar no os recomendamos destinos al azar, todos tienen una magia especial.
No es una etiqueta simbólica, no se da al azar, creédme. En esta reserva se concentran cañones fluviales, cortados rocosos, barrancos y una biodiversidad notable que ha convertido la zona en uno de los grandes referentes de la Rioja más natural. Arnedillo no compite con el paisaje, vive dentro de él.
Las pozas termales que brotan junto al río
Pero, vamos al grano. A pesar de que el entorno es espectacular, el verdadero atractivo del pueblo son sus pozas termales naturales, situadas a orillas del río Cidacos. El agua emerge a temperaturas que rondan los 50grados su surgencia, y se va enfriando de manera natural hasta formar varias balsas donde el baño es posible durante todo el año.
No hablamos de un balneario artificial ni de una instalación cerrada. Las pozas son públicas, gratuitas y están integradas en el entorno, con un sistema de regulación que protege el espacio. Poder bañarse aquí en invierno, con el vapor elevándose mientras el entorno permanece frío, es una de esas experiencias sencillas que se recuerdan durante mucho tiempo.
Termalismo con siglos de historia
Como casi todo en España, aquí hay historia para sumergirte (nunca mejor dicho). Y es que, el uso terapéutico de estas aguas no es reciente. Existen referencias históricas que sitúan su aprovechamiento ya en época romana, y durante siglos Arnedillo fue conocido en la comarca por sus baños, especialmente indicados para afecciones cutáneas y reumáticas. A diferencia de otros destinos termales, el pueblo ha sabido mantener esta tradición sin convertirla en reclamo masivo ni en espectáculo. El termalismo sigue formando parte de la vida local, no de una actividad para ganarse al viajero.
Un casco urbano marcado por la roca
El pueblo se recorre en poco tiempo, pero conviene hacerlo poco a poco, disfrutando del momento. Arnedillo conserva un casco urbano adaptado al terreno, con casas tradicionales encajadas entre la montaña y el río. Destacan la iglesia de San Servando y San Germán y los restos del castillo medieval, que recuerdan la importancia estratégica del enclave durante la Edad Media. Desde casi cualquier punto, la naturaleza se impone visualmente. Aquí no hay una frontera clara entre pueblo y paisaje, y eso se nota en el ritmo y en la forma de vivir.
Más allá de las termas y de su casco urbano, el entorno de Arnedillo guarda uno de los patrimonios paleontológicos más interesantes de La Rioja. En los alrededores pueden visitarse yacimientos de icnitas y huellas de dinosaurios perfectamente conservadas (sí, como lo oyes). A esto se suman senderos que recorren el cañón del río Cidacos y caminos que conectan con otros pueblos del valle, ideales para quienes buscan combinar baños termales, geología y caminatas disfrutonas.
Cuando menos es exactamente más
Arnedillo no promete lo que no es ni necesita reinventarse. Su atractivo está en la continuidad, en haber sabido conservar lo esencial sin convertirlo la moda del momento. Y es que, lo bueno no necesita grandes florituras, y aquí todo funciona porque no se ha tocado más de la cuenta. Un pueblo pequeño, sí. Pero con un paisaje, unas aguas y una identidad que valen por muchos más. Así que, ¿a qué esperas para organizar un viaje a La Rioja?
