El pueblo de 436 habitantes de La Rioja que tiene unas aguas termales espectaculares: en plena Reserva de la Biosfera entre cañones y barrancos

Arnedillo no está en un sitio al azar, ni mucho menos. Se asienta en el valle del río Cidacos, en el sureste de La Rioja, en un entorno abrupto y espectacular que explica buena parte de su carácter y, a su vez, de su encanto. El municipio forma parte de la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, reconocida por la UNESCO en 2003 por su valor geológico, paisajístico y ecológico. Y es que, ya sabéis que en Viajar no os recomendamos destinos al azar, todos tienen una magia especial.