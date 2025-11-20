El pueblo a menos de 40 minutos de Madrid que en noviembre se convierte en un festival medieval: talleres, degustaciones y gincanas

Lo mejor de todo es que este municipio se encuentra a poco más de 40 minutos de Madrid. No tardarás ni una hora en llegar y podrás elegir si hacerlo en transporte público o privado. Si prefieres ir en autobús, tienes que coger el 611, que sale del intercambiador de Moncloa. En coche, la opción más rápida es ir por la Autovía del Noroeste A6 (salida 27 en sentido Coruña y salida 29 en sentido Madrid) y tomar la carretera M 618 que une Torrelodones y Hoyo de Manzanares.