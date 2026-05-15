El pueblo de 3.500 habitantes que se ha convertido en el destino vacacional ideal para Cristiano Ronaldo y su familia en España: no hay turismo masificado, tiene aguas turquesas y un ambiente selecto

Esta zona destaca por su paisaje típico mediterráneo: arena fina, aguas transparentes, vegetación costera y pequeñas calas resguardadas. La playa principal comparte protagonismo con rincones más tranquilos, muy valorados por quienes buscan un ambiente más relajado lejos de las zonas más concurridas de la isla. Realmente aparece con frecuencia en rankings internacionales de las playas más bellas del mundo, pero pocos se atreven a desplazarse allí donde Cristiano Ronaldo pasa sus vacaciones familiares junto a Georgina Rodríguez.

Uno de los grandes atractivos de Illetes es su ubicación estratégica. Situada a apenas unos minutos de Palma, permite disfrutar de un entorno costero exclusivo sin renunciar a la cercanía de la capital mallorquina. Además, está perfectamente conectada con otros puntos destacados de la costa oeste, como Bendinat o Puerto Portals, zonas frecuentadas habitualmente por visitantes de alto poder adquisitivo. Hablamos de Ses Illetes, o también conocido como Illetes, en el municipio de Calvià (Formentera).

Adriana Fernández

La presencia habitual de Cristiano Ronaldo en Mallorca ha contribuido aún más a proyectar internacionalmente la imagen de Illetes como destino premium. En los últimos veranos, el jugador se ha dejado ver en esta parte de la isla y en otras áreas cercanas como el puerto de Andratx, siempre a bordo de su conocido yate familiar junto a Georgina y sus hijos. Una zona privilegiada perfecta para hacer snorkel, paddle surf o kayak, entre otras actividades acuáticas.

La isla más bonita de Formentera / Istock / David Marfil

Los encantos del pueblo de las Islas Baleares en el que la 'jet set' veranea

La playa de Ses Illetes está Situada dentro del Parque Natural de Ses Salines de Ibiza y Formentera, ocupa buena parte de la península de es Trucadors, en el extremo norte de la isla, y destaca por sus aguas cristalinas y su entorno prácticamente paradisíaco. La playa se extiende a lo largo de más de 450 metros y se divide en varias zonas separadas por pequeños tramos rocosos. Su nombre hace referencia a los islotes que emergen frente a la costa, como Illa de Tramuntana, Illa des Forn, Escull des Pou, Illa Redona o Escull d’en Palla.

La bonita zona de Ses Illetes en Formentera que atrae a la jet set / Istock / VSargues

Al encontrarse dentro de un parque natural, toda la zona cuenta con medidas de conservación y protección ambiental. Existen pasarelas de acceso para proteger el sistema dunar, áreas reguladas de estacionamiento y espacios habilitados para minimizar el impacto sobre el entorno. A ello se suma una importante oferta hotelera, gastronómica y de beach clubs que refuerza el carácter selecto de la zona.

La playa de Ses Illetes en Formentera / Istock / makasana

Lugares cercanos con magia: qué ver cerca de esta preciosa playa

La franja de arena conecta prácticamente con la playa de Llevant. Continuando hacia el extremo norte se alcanza uno de los puntos más icónicos de la isla, desde donde puede contemplarse la cercana isla de Espalmador, separada de Formentera por apenas unos metros de mar. Hacia el sur, Ses Illetes enlaza con otros espacios costeros como el Cavall d’en Borràs y pequeñas calas separadas por formaciones rocosas. Sin duda, todo el conjunto forma uno de los entornos litorales más valiosos y fotografiados de Baleares.