El pueblo de 350 habitantes ideal para escapar del calor: en el corazón del Valle del Roncal, cerca de la frontera con Francia, está rodeado de infinidad de rutas de senderismo

Es uno de los pueblos más bonitos de todo el Valle del Roncal, situado en el pirineo navarro, hablamos de Isaba. Esta localidad se encuentra muy cerca del Valle de Belagua. Un destino perfecto para el senderismo, montaña, nieve, y turismo rural. Este encantador pueblo de la montaña tiene apenas 350 habitantes y es famoso por su arquitectura tradicional pirenaica de piedra y destacando por su rica historia.

Isaba (Isaba), Navarra, España / Istock / Manel Vinuesa

Situado a unos 94 km al nordeste de Navarra, es un pueblo ideal para pasear con calma, ver sus calles empedradas y casonas señoriales que reflejan toda su historia. Uno de los grandes atractivos naturales es Belagua, el único valle glaciar de Navarra con tradición agrícola y muy cercana a la Reserva Natural de Larra, famosa por su paisaje kárstico de roca caliza y pino negro.

Redacción Viajar

Isaba: las mejores rutas de senderismo de todo el Pirineo

Una de las rutas más emblemáticas que salen desde Isaba es el SL Ermita de Idoia, una ruta corta y sencilla que finaliza en la ermita de Nuestra Señora de Idoia. La ruta sale desde el puente de entrada a Isaba por el sur. Al principio comparte tramo con el GR 11 y atraviesa una de las partes más bonitas entre muros, tramos empedrados, vegetación y una fuente al principio.

Isaba (Isaba), Navarra, España / Istock / Manel Vinuesa

Después llega a la ermita de Idoia, rodeada de bosque y con mucho encanto. Desde allí, el sendero puede continuar hacia el puente de la Perdiz y regresar a Isaba por la carretera de Uztárroz, o volver por el mismo camino.

Cascada del barranco de Belozkarre, junto al río Ezka en Isaba, Navarra. / Istock / poliki

Es una ruta ideal para hacer con niños, personas mayores acostumbradas a caminar o como paseo tranquilo antes de visitar el pueblo. No es una ruta de alta montaña, es más bien un paseo natural y cultural.

a cascada de Belabarce en Isaba / Istock / INIGO ARZA

Isaba: una de las tradiciones más especiales del pueblo

Una de las tradiciones más conocidas y ligadas al valle es el Tributo de las Tres Vacas, se celebra cada 13 de julio en la Piedra de San Martín, en la frontera con Francia. Esta ceremonia se basa en un tratado histórico en el que participan pueblos roncaleses y representantes del Valle de Baretous.

Roncal Erronkari es un pueblo de Navarra / Istock / ALEXANDRE AROCAS

¡Qué no puedes perderte de este pueblo de Navarra!

Sin duda, lo más recomendable es empezar tu ruta por el casco histórico, donde encontrarás majestuosas casas de piedra, calles estrechas y una arquitectura pirenaica muy llamativa. Uno de los edificios más reconocibles turísticamente la iglesia de San Cipriano del Siglo XVI. Una curiosidad sobre este, es que se cree que las piedras para construirla provienen de un antiguo castillo situado en la parte alta del pueblo.

Paseando por Isaba en el valle del Roncal, Pirineos, Navarra en España, con tejados de tejas marrones de edificios residenciales / Istock / Rudolf Ernst

También merece mucho la pena visitar la Casa de la Memoria, un museo dedicado a las costumbres y tradiciones roncalesas. Es muy recomendable si quieres conocer toda la historia y la forma de vida del valle.