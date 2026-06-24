El pueblo de menos de 300 habitantes ideal para huir del calor a una hora escasa de Madrid: pozas naturales accesibles para el baño, un templo serrano y rutas de senderismo de todos los niveles

A mediados de julio, Madrid deja de ser una ciudad y se convierte en otra cosa. El asfalto de la M-30 acumula calor como si no tuviera fondo y los parques pierden la guerra contra el sol antes de las once de la mañana. La gente busca salir, pero no siempre sabe adónde. Los grandes destinos de la Sierra —Cercedilla, Navacerrada, El Escorial— llevan décadas en el radar y lo acusan: aparcamientos saturados, pozas con colas, senderos con el tráfico de un boulevard. Queda otro Madrid serrano, menos visible, que funciona con reglas distintas. Horcajo de la Sierra-Aoslos, en la Sierra Norte, a 87 kilómetros por la A-1, está en ese otro Madrid.

Pastos y vacas en Horcajo de la Sierra, Madrid / Istock

El municipio se asienta a 1.068 metros de altitud en las estribaciones meridionales del macizo de Ayllón, en plena Somosierra. Lo forma la unión de dos núcleos separados por tres kilómetros: Horcajo de la Sierra, encaramado a media ladera del cerro Horcajuelo, y Aoslos, recogido en una hondonada al suroeste con arquitectura de piedra y adobe que parece resistirse al siglo XX. Entre los dos suman poco más de doscientos habitantes, aunque el número lleva años creciendo —un veinte por ciento en los últimos años, según datos de 2024— a medida que el turismo rural y el teletrabajo devuelven vida a estos valles. Por el término discurre el río Madarquillos, que nadie fuera de la comarca conoce por su nombre pero que en agosto hace lo que muy pocos ríos de montaña saben hacer a tan poca distancia de una gran ciudad: mantener el agua fría.

Martín Álvarez

Un pueblo con historia larga y futuro abierto

El nombre de Horcajo no es poético por casualidad: viene de la confluencia de dos arroyos —el de la Hera y el de los Haces— que se juntan para formar el Arroyo del Valle antes de desembocar en el Madarquillos. Una horca geográfica, un punto de encuentro. El asentamiento ya existía en el siglo XI, fundado durante la Reconquista bajo la tutela del Señorío de Buitrago del Lozoya. En el XIII formaba comunidad de pastos dependiente de Buitrago, y su nombre aparece en el Libro de la Montería de Alfonso XI, que usaba estas sierras como coto de caza real. Durante siglos, la vida del pueblo giró en torno al ganado trashumante que recorría la Cañada Real de Merinas, y esa economía explica por qué en un lugar tan pequeño quedó una iglesia tan notable.

Río Madarquillos / Wikicommons

La Iglesia de San Pedro in Cathedra asoma al valle desde el extremo sur del casco urbano. Gótica, levantada en el siglo XV con una sola nave, coro alto y ábside poligonal reforzado con contrafuertes exteriores, es el tipo de edificio que no esperas encontrar en un pueblo que hoy ronda los doscientos vecinos. Su interior guarda un retablo del siglo XVI con tablas flamencas —San Pedro preside, hay una sepultura ante el altar— que hablan de una comunidad que en algún momento tuvo recursos y ambición artística. El techo de la Sierra Norte estuvo en Horcajo en 1930, con 489 habitantes; desde entonces, como en tantos otros municipios del interior, llegaron décadas de vaciamiento. La revitalización actual es real pero frágil: los que vienen buscan exactamente lo que el turismo organizado ha destruido en otros sitios, y hay que esperar que Horcajo sea capaz de mantener el equilibrio. En las afueras del pueblo, dirección Aoslos, un puente romano de dos ojos cruza el arroyo con la calzada original todavía visible en la parte superior. Vale la pena detenerse.

El río Madarquillos a su paso por Horcajo de la Sierra. / Wikicommons

El agua fría que Madrid no tiene

El Madarquillos atraviesa el término de norte a sur sin prisa. No es un río espectacular en el sentido convencional —no tiene gargantas ni cascadas— pero hace algo más útil: forma pozas. La erosión del cauce sobre el gneis granítico ha tallado una serie de balsas naturales en el robledal ribereño, con fondo de roca limpia, agua transparente y temperatura que en pleno agosto no supera los diecisiete grados. Diecisiete grados cuando en Madrid hay cuarenta. Las más conocidas y accesibles se agrupan en las Áreas Recreativas de La Alberca y La Tejera, equipadas con mesas, bancos, fuentes, barbacoas y zona de juegos. El acceso desde el pueblo está señalizado y se hace cómodamente a pie.

Montañas en Horcajo de la Sierra, Madrid. / Istock

Para los que prefieren alejarse del área recreativa, la Poza de las Yeguas —más arriba en el cauce, menos infraestructura, más silencio— es la opción que recomiendan quienes conocen el río de verdad. La diferencia con otros puntos de baño de la Sierra Norte es que Horcajo no ha salido todavía en los circuitos de las apps de viaje más masivas. Eso tiene fecha de caducidad, como siempre, pero en temporada actual los fines de semana son manejables si se llega antes de las once. El aparcamiento es gratuito. Conviene llevar picnic: la oferta gastronómica del pueblo es limitada y vale la pena no depender de que el bar tenga mesa libre.

Cómo llegar, qué hacer y dónde comer

En coche, la ruta es directa: A-1 hasta la salida 85, luego la M-141 hasta el pueblo. Son 87 kilómetros desde Madrid; en tráfico fluido, en torno a una hora. En temporada alta puede alargarse, pero en cualquier escenario se llega en menos de 90 minutos. Existe también una opción en transporte público: la línea 196 de Continental Auto desde Plaza de Castilla conecta con la zona, aunque conviene revisar frecuencias y horarios antes de planificar el día.

Vista de Horcajo de la Sierra. / Turismo de la Comunidad de Madrid | Wikicommons

Más allá de las pozas, el municipio tiene un recorrido propio. La Iglesia de San Pedro in Cathedra merece tiempo: no es un edificio de paso, tiene capas. El puente romano de dos ojos en las afueras vale la desvío. El núcleo de Aoslos, tres kilómetros al suroeste, es un paseo corto con recompensa: casas de piedra y adobe, la pequeña iglesia de 1936 en estilo rústico, el ritmo de un pueblo que no ha necesitado reinventarse para el turismo. La Dehesa Boyal, con el robledal comunal, es una buena opción para caminar sin destino concreto.

Para el senderismo, la Red de Caminos Carpetania tiene rutas de todos los niveles. La circular fácil por el robledal hasta las pozas es apta para familias con niños y no exige ninguna preparación especial. La circular media por los cuatro pueblos del Valle del Madarquillos —Madarcos, Horcajo, Aoslos y Bellidas— cubre 10,4 kilómetros con un desnivel acumulado de unos 267 metros y se completa en torno a tres horas; es la opción más completa para quien quiera conocer el valle en profundidad. Para los que buscan desnivel de verdad, las rutas hacia el Pico Porrejón y el Pico Tres Provincias (Cebollera Vieja) son un escalón exigente con vistas que compensan.

En lo gastronómico, la cocina serrana madrileña manda: cocido serrano, judiones con sacramentos, migas con chorizo son los platos que definen la mesa de estos pueblos. El bar-restaurante El Fogón de la Sierra es el establecimiento de referencia en el pueblo. Para alojarse, hay casas rurales disponibles en el municipio; en temporada estival conviene reservar con semanas de antelación.