Este pueblo de menos de 300 habitantes esconde el parque acuático más fascinante para sobrevivir al calor: tiene más de 7 juegos, 400 metros cuadrados y es gratis
Este parque acuático se estrenó el año pasado, pero este 30 de mayo volvió a abrir sus puertas con muchas mejoras para aumentar su calidad.
Boadilla del Campo, es un municipio español de la localidad de Valladolid, que actualmente tiene una población de 279 habitantes, alrededor de los 300. El año pasado, esta localidad inauguró un parque acuático llamado Splash, pero no es hasta este pasado 30 de mayo que abrieron sus puertas para los más pequeños con una gran cantidad de mejoras.
En total, tiene una extensión de 400 metros cuadrados. Este espacio es de acceso libre y gratuito para todos los públicos, tiene en total siete atracciones distintas y 10 chorros de agua. El alcalde de Boadilla del Campo, Francisco Pastor, explicó como surgió este proyecto: “La idea nació hablando con mi arquitecta, Melania Calleja, y con mi amiga Lola Mayo. Creemos que está teniendo una gran acogida y es una opción ideal para refrescarse cuando aprieta el calor".
El plan perfecto para combatir el calor está en Valladolid
Este innovador parque cuenta con una zona de unos 120 metros cuadrados donde se distribuirán chorros de agua que saldrán desde el suelo impulsado por máquinas, enormes cubos de agua y diferentes arcos. Una de las principales diferencias que tiene con un parque acuático tradicional es que no tendrá ni piscina ni toboganes para disfrutar.
Según el alcalde, Francisco Pastor, "ya tenemos casi todo el pueblo acondicionado y la gente nos solicitaba mucho poner una piscina. Yo, sobre todo, soy bastante reacio a la idea; no tanto por hacerla, sino por mantenerla. Su mantenimiento sería bastante caro y entiendo que, para un pueblo como el nuestro, es un gasto inasumible".
Este parque cuenta con una pérgola, barbacoa, caminos, fuentes, árboles, un frontón, una pista deportiva y otra de pádel. Con esta zona, Boadilla del campo tendrá unos de los multideportivos de la zona más complejos y multifuncionales de toda Valladolid. Además, de los chorros de agua, tendrá más de 150 metros de césped artificial, acondicionados con más árboles y bancos.
Este proyecto será un gran boom para Boadilla del Campo, no solo a nivel social y de ocio, sino también económico y turístico. Ya que en verano se espera que muchos visitantes lleguen a este famoso parque acuático. "Vamos a situar al pueblo, una vez más, en el mapa de la provincia con una iniciativa muy innovadora. Confiamos en que sea un éxito y beneficie al municipio", asegura el alcalde del pueblo, Francisco Pastor.
Uno de los puntos más destacados de este proyecto, es su gran respeto con el medio ambiente, ya que el agua que se utiliza se reutilizará a través de una red de goteo para regar los árboles de los alrededores. Esto es muy positivo, porque ayuda a proteger el entorno y a asegurar las mejores condiciones posibles.
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