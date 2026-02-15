El pueblo de 220 habitantes en Galicia que parece Italia: paisajes de película y casas de colores sobre el mar

Como en toda Galicia, la gastronomía en Redes es destacable. Los mariscos y pescados frescos son los protagonistas de la cocina local, que se puede disfrutar en los restaurantes y tabernas del pueblo. Además, es un lugar ideal para quienes buscan disfrutar de la tranquilidad, la belleza natural y la rica cultura marítima de Galicia. Su atmósfera acogedora y su encanto tradicional lo convierten en un destino especial dentro de la provincia de A Coruña.