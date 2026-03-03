El pueblo leonés de 20 habitantes reconocido como "la joya más desconocida de España": tiene una iglesia mozárabe del siglo X en medio de montañas rojas

En lo alto del Valle del Silencio, un puñado de casas de piedra, tejados de pizarra y chimeneas humeantes se abrazan a la ladera mientras, alrededor, se levantan montañas de tonalidades rojizas. La carretera de acceso serpentea entre desfiladeros y curvas que obligan a reducir la velocidad, una forma que deja entender que este lugar se disfruta con paso tranquilo. La realidad es que pocos afortunados se han desplazado hasta esta localidad de apenas 20 habitantes a pesar de ser considerado uno de los pueblos medievales más bonitos de España.