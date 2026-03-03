El pueblo leonés de 20 habitantes reconocido como "la joya más desconocida de España": tiene una iglesia mozárabe del siglo X en medio de montañas rojas
La iglesia que se esconde en este pequeño pueblo del norte de España es una de las joyas más preciadas (y desconocidas) del siglo X.
En lo alto del Valle del Silencio, un puñado de casas de piedra, tejados de pizarra y chimeneas humeantes se abrazan a la ladera mientras, alrededor, se levantan montañas de tonalidades rojizas. La carretera de acceso serpentea entre desfiladeros y curvas que obligan a reducir la velocidad, una forma que deja entender que este lugar se disfruta con paso tranquilo. La realidad es que pocos afortunados se han desplazado hasta esta localidad de apenas 20 habitantes a pesar de ser considerado uno de los pueblos medievales más bonitos de España.
Este diminuto enclave fue centro monástico en plena Alta Edad Media, y esa vocación espiritual sigue impregnando sus calles empedradas y sus casas con balcones de madera. Pero el verdadero motivo de peregrinación cultural es la iglesia consagrada en 937 y considerada una de las piezas más puras del arte mozárabe peninsular. Localizado en León, concretamente en la comarca de El Bierzo, se alza de Peñalba de Santiago. Fue declarado Paraje Pinteresco en 1969 y Bien de Interés Cultural en 2008 por ser un pueblo de casitas negras.
Las casas mantienen la sobriedad de la tradición berciana: muros de pizarra, planta rectangular y, en ocasiones, esquinas redondeadas. Todas son construcciones de dos pisos, normalmente con la planta baja dedicada a la vida agrícola y la superior destinada al hogar. Entre las viviendas sobresale la llamada Casa de los Diezmos, restaurada y cargada de simbolismo, pues la tradición cuenta que allí se almacenaba la décima parte de las cosechas que los vecinos entregaban como tributo a la diócesis de Astorga... Pero hay mucho más en este enclave.
La iglesia mozárabe más desconocida de España: una joya escondida en un pueblo de 20 habitantes
Los estudios estratigráficos realizados sobre sus paramentos permitieron precisar la fecha de consagración: año 937 de nuestro calendario bajo el episcopado de Salomón. Esta datación matiza la inscripción de 1105 conservada en una lápida junto a la entrada, que hoy se interpreta como una posible reconsagración, testimonio de reformas o de un nuevo impulso litúrgico. Declarado Monumento Nacional en 1931, el edificio constituye uno de los ejemplos mejor preservados del mozárabe español.
Su planta responde a un esquema singular: una nave única dividida en dos tramos, estancias laterales y, sobre todo, dos ábsides contrapuestos, una rareza tipológica en la arquitectura altomedieval. El ábside oriental adopta la característica forma de herradura, mientras que el occidental se aproxima al medio punto. En el exterior predominan los volúmenes prismáticos y las líneas rectas, en contraste con la plasticidad curva del interior.
Otros monumentos relevantes del pueblo
El contraste con otros grandes hitos leoneses resulta elocuente. El Museo de la Real Colegiata de San Isidoro custodia uno de los conjuntos románicos mejor preservados de Europa, y el cáliz de doña Urraca simboliza el esplendor regio. Integrado en la red de Los Pueblos Más Bonitos de España, el conjunto urbano refuerza la experiencia: el paisaje deja a todos sus viajeros sin palabras.
Síguele la pista
Lo último