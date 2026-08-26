El pueblo de 1800 habitantes de Huelva que esconde la única mezquita rural intacta de España: dentro de un castillo-fortaleza del siglo IX y en un Conjunto Histórico-Artístico

Aunque parezca increíble, la provincia de Huelva solo cuenta con un pueblo incluido en la apetecible (y siempre creciente) lista de los Pueblos más Bonitos de España. Se trata de una joya de casas encaladas, callejuelas estrechas y un patrimonio tan interesante que esconde, entre otros, la única mezquita rural que ha llegado prácticamente intacta hasta nuestros días en España.

Es uno de los Pueblos más Bonitos de España / Istock

El pueblo del que hablamos hoy es Almonaster la Real, un municipio de menos de 1800 habitantes que se encuentra inmerso en el paisaje del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, uno de los espacios protegidos más importantes de Andalucía, rodeado de dehesas, castañares, alcornoques y bosques.

Adriana Fernández

Uno de los Pueblos más Bonitos de España

Reducir el pueblo de Almonaster la Real a la silueta que dibuja la mezquita andalusí sería injusto. Y es que este pueblo remoto de la serranía de Huelva atesora un rico patrimonio que permite viajar por diferentes épocas y que dan cuenta de la importancia que tuvo en el pasado. El resultado es un núcleo urbano tan singular que está declarado Conjunto Histórico-Artístico desde los años 80.

Conjunto Histórico-Artístico desde los años 80 / Istock

Lo que le hace especial es que el pueblo se extiende a los pies de un conjunto monumental fortificado que es una joya en sí mismo: está formado por un castillo-fortaleza levantado, según los historiadores, aprovechando materiales de construcciones anteriores, entre ellas una basílica visigoda.

Mezquita andalusí, castillo medieval y hasta iglesia cristina

Y junto al castillo, la mezquita, el gran símbolo arquitectónico de Almonaster y fechada entre los siglos IX y principios del X en época califal. Lo extraordinario es que no está aislada, como sucede en otros núcleos de población, sino integrada dentro del recinto fortificado, junto al castillo. El resultado es un conjunto monumental extraordinario que conserva elementos de distintas épocas y culturas.

Eso permite observar un recinto en el que todavía hoy hay restos romanos y visigodos, y arquitectura islámica junto con las transformaciones cristianas posteriores, como la que sufrió la propia mezquita: tras la conquista cristiana del siglo XIII, se convirtió en la ermita de Nuestra Señora de la Concepción y así ha llegado hasta nuestros días. Está declarada Monumento Nacional desde 1931, protección que hoy se considera como Bien de Interés Cultural.

Cuenta con diferentes edificios declarados Monumento Nacional. / Istock

Y hasta una capilla barroca

Pero Almonaster todavía esconde más tesoros arquitectónicos. Entre los monumentos de interés que acompañan al castillo y a la mezquita, destacan también la ermita de Santa Eulalia de Mérida, que en su interior esconde hermosos frescos con escenas del apóstol Santiago. Está fechada en el siglo XV, fue construida sobre un templo romano y declarada también Monumento Nacional.

Y, por otro lado, la iglesia parroquial de San Martín, levantada entre los siglos XIV y XVI, de estilo gótico mudéjar, y con una asombrosa portada manuelina. Pero hay una sorpresa más: otro edificio religioso de menores dimensiones pero importante en arquitectura y decoración: la capilla de la Trinidad, una construcción coqueta e irregular (había que adaptarse al espacio que tenía para su construcción) que rezuma barroco en estado puro. Imprescindible.