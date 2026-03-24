Recuerda mis palabras: este pueblo de menos de 1.000 habitantes será el destino de moda este verano por sus calas de aguas cristalinas y castillo de estilo medieval

Y luego está el castillo que, aunque tiene estética medieval, en realidad se trata de una construcción de comienzos del siglo XX, levantado por un ex militar ruso y su aristocrática mujer, que llegaron hasta este lugar huyendo de la revolución de 1917. Es el castillo de Cap Roig, y sus jardines, son otro de esos lugares imprescindibles para visitar en Calella.