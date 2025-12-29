Ni Puebla de Sanabria ni Pedraza: el pueblo de España con la iluminación más brillante de la Navidad está en medio de un paisaje volcánico declarado Patrimonio de la Humanidad y puedes visitarlo este fin de semana
Con más de 250.000 bombillas y un árbol de más de once metros de altura.
Los pueblos bonitos de España se llenan de luces para celebrar la Navidad, iluminando sus calles y monumentos más emblemáticos con miles de bombillitas que aumentan su belleza. Y, como cada año por estas fechas, un nuevo pueblo se suma a la larga lista de pueblos que brillan más en Navidad.
Por primera vez en su historia, el pueblo ha cambiado su tradicional iluminación navideña por más de 250.000 bombillas de bajo consumo, que ya decoran sus calles empedradas y las fachadas blancas del pueblo. Lo hacen junto a un árbol de Navidad de más de once metros de alto, creando un ambiente absolutamente mágico.
Cuál es el nuevo pueblo que más brilla de la Navidad
El nuevo pueblo de España que más brilla de la Navidad es Tejeda, situado en medio de un paisaje volcánico único en la isla de Gran Canaria. Y le sobran los motivos para estar, desde hace años, en la lista de los Pueblos más Bonitos de España.
De arquitectura tradicional canaria, balcones de madera, miradores al paisaje que lo rodea son sus señas distintivas de este núcleo urbano levantado en la falda de una caldera volcánica.
De telón de fondo, Roque Nublo, un monumento natural de casi 90 metros de altura que está en uno de los puntos más altos de la isla y en medio del paisaje cultural del Risco Caído. Este, junto con las montañas sagradas de Gran Canaria, está declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco.
Los pueblos más bonitos para visitar en Navidad
Tejeda se ha alzado con el premio en una edición en la que han participado 17 localidades. De todas ellas, solo tres han llegado hasta la final, quedándose a las puertas de la victoria Cudillero, en Asturias, y Fuente del Maestre, en Badajoz.
Y es que Tejeda es el flamante ganador de un concurso ya tradicional, organizado por la marca de bombones Ferrero Rocher que, en este 2025, ha celebrado su duodécima edición de ‘Juntos brillamos más’, a la que ya pertenecen bellísimos pueblos como Puebla de Sanabria o Guadalupe.
Como apuntan desde la organización, esta ha sido una edición para recordar. Porque esta es la primera vez que el archipiélago participa en el célebre concurso, lo que convierte a Tejeda en “ganador el mismo año en el que participa la comunidad de islas por primera vez en doce años de historia”.
