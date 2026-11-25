Cada mes de julio, mucho antes de que el turrón llegue a los supermercados, ya hay alguien en una administración de lotería de esta provincia comprando su décimo para el sorteo de Navidad. ¡Es increíble! Aquí, la suerte no te encuentra, prácticamente se busca en cada administración mucho antes de que llegue la magia de la Navidad. Pero más allá de la suerte y de los números que se cruzan los dedos cada 22 de diciembre, este rincón de Castilla y León guarda motivos de sobra para organizar una escapada. ¡Palabrita!

La provincia que más lotería de Navidad compra de España se gasta casi cuatro veces la media, entre arcos románicos junto al Duero / Istock

Soria capital se asienta a 1.061 metros de altitud, en el extremo oriental de Castilla y León, lindando ya con La Rioja y Aragón, con el Duero cruzando la ciudad. "Suelen ser veraneantes que vuelven al pueblo y no quieren perder su número de siempre", explicaba César Muñoz, gerente de una administración de la capital, al periódico local Soria Noticias. Esa fidelidad, repetida cada año en toda la provincia, explica en parte por qué Soria volvió a ser en 2025 la provincia española que más dinero destina por habitante a la Lotería de Navidad.

Adriana Fernández

Curiosamente, es también una de las provincias con más historia por metro cuadrado de España, y con menos turistas por metro cuadrado también.

La provincia donde más se gasta en lotería de Navidad: cifras asombrosas

Los datos del sorteo de Navidad de 2025 reflejan hasta qué punto la tradición está arraigada. Los sorianos gastaron una media de 261,77 euros por habitante, una cantidad muy superior a los 72,36 euros registrados en el conjunto de España. Las ventas alcanzaron los 23.607.600 euros, un 1,61 % más que el año anterior. Soria volvió así a ocupar el primer puesto del ranking nacional, por delante de Palencia, con 136,62 euros por persona, y Burgos, con 135,81 euros.

Catedral de Soria / Istock / LucVi

Las administraciones sorianas reciben a turistas que aprovechan sus vacaciones de verano para comprar un décimo. La fama de la provincia como lugar donde encontrar suerte, alimentada por premios importantes repartidos en sorteos anteriores, ha convertido esta costumbre en otro pequeño atractivo para quienes visitan la zona. En el conjunto del país, las ventas del sorteo de Navidad de 2025 superaron los 3.554 millones de euros, con un crecimiento del 1,40 %.

Arcos románicos y pinares para perderse

Sin embargo, Soria tiene mucho más que ofrecer que la posibilidad de regresar a casa con un décimo en el bolsillo. A las afueras de la capital, junto al río Duero, se encuentra el monasterio de San Juan de Duero, un conjunto medieval que sorprende por la originalidad de su arquitectura. Conocido como Arcos de San Juan de Duero, está considerado una de las grandes joyas del románico español y fue declarado Monumento Nacional en 1882.

Monasterio de San Juan de Duero (Soria) / Istock / Maica

Su historia se remonta al siglo XII, cuando la Orden de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén se estableció en este lugar y reformó una pequeña iglesia románica que ya existía junto al río. Con el paso del tiempo, el recinto fue creciendo hasta convertirse en un monasterio cuya huella más llamativa sigue siendo su claustro. A diferencia de otros claustros medievales, conserva sus galerías sin cubierta, lo que permite contemplar directamente el cielo y apreciar mejor la composición de sus arcos. Es habitual encontrarlo citado entre los conjuntos románicos más admirados de España.

Y por si fuera poco, está el verde. En el norte, entre Covaleda, Vinuesa y Duruelo de la Sierra, se extiende uno de los pinares de pino silvestre más grandes de Europa, que envuelve la Laguna Negra, de origen glaciar, a 1.800 metros de altitud y rodeada de leyendas.

Pinares de Soria / Istock / Al Carrera

Caminar por allí es la otra cara de Soria: la que no sale en ninguna estadística de lotería, pero que explica por qué quien la visita una vez siempre acaba queriendo volver.