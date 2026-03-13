La provincia de España elegida mejor destino de aventura del mundo: con cuatro parques naturales, tiene los picos más altos del Pirineo, cuatro estaciones de esquí, la tirolina más rápida del mundo y es la meca del barranquismo
Es hogar de una de las mayores panorámicas naturales del país
Quizá el punto de inflexión fue poder recorrer la tirolina más grande de Europa, o escalar las paredes escarpadas de un Patrimonio de la Humanidad, tal vez fue el esquí alpino y de fondo, el barranquismo, el ciclismo de montaña, el descenso en kayak, el rafting, el puenting o la posibilidad de hacer parapente sobre alguno de los cuatro Parque Nacionales que incluye en su territorio, pero fuera cual fuese la definitiva, a Huesca no le faltan razones para haber sido coronado el Mejor Destino de Aventura del Mundo.
Otorgado por el World Travel Award, el máximo exponente del turismo, esta provincia aragonesa ofrece lo posible e imposible para hacer de cualquier expedición un viaje de adrenalina.
Cuatro Parques Naturales y un Patrimonio de la Humanidad
Con un 40 % de su territorio protegido, la provincia cuenta con uno de los mayores espectáculos de naturaleza dentro del territorio nacional:
El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
Es el segundo Parque Nacional más antiguo de España en ser declarado Patrimonio de la Unesco; es el hogar del quebrantahuesos, registro de valles espectaculares, cascadas de infarto, y soporte del macizo calcáreo más alto de Europa, Monte Perdido.
El Parque Natural Posets-Maladeta
Coronado con los picos más altos del Pirineo -el Aneto, a 3.404 metros de altura, y el Posets, a 3.369- , y cuna de los últimos glaciares activos de la península -que dan nombre a su superficie-, es centro de origen de más de 100 lagos glaciares y comprende uno de los mayores paraísos de montaña del territorio Aragonés.
El Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara
Su territorio protegido, el mayor de la comunidad autónoma, se extiende a lo largo de 80.000 hectáreas. Gracias a su descripción geomorfológica, sus cañones son conocidos mundialmente como la meca del barranquismo, mientras que sus entrañas esconden diamantes, en forma de abrigos geológicos salpicados de pinturas rupestres, declaradas Patrimonio de la Humanidad.
Parque Natural de los Valles Occidentales
Denso, alto y húmedo, en este parque se alza el bosque atlántico mejor conservado de la comunidad, con más de 27.000 hectáreas de ecosistema montañoso de hayas, abetos y robles, y espacios únicos como la “selva negra” de Oza, que baña este paisaje característico de abetos y pinos negros.
Deportes extremos en el paraíso aragonés
La manera más sencilla y eficaz de recorrer este reconocido mundial es, por supuesto, a través de sus senderos, ya sea a pie o en ciclismo de montaña (btt), aunque los espacios siempre se entienden mejor desde las alturas, por lo que no dudes en probar con alguno de sus “tres miles” para alcanzar una panorámica perfecta.
Esquía en cualquiera de las cuatro estaciones que encontrarás en el Pirineo Aragonés: Formigal-Panticosa, con 182 kilómetros esquiables; Cerler, con 77 kilómetros de pista; Candanchú, o Astún, cada una con hasta 50 kilómetros de nieve transitables.
Surca las aguas bravas de los ríos Ésera y Gállego en kayak o haciendo rafting, o sobrevuela el primero en parapente desde Castejón de Sos; y si el viento no te sube las pulsaciones, si la altura de sus montañas aún no te suscita el vértigo, siempre podrás tirarte por las tirolinas de Fiscal, con el récord mundial certificado de 189 kilómetros por hora porque, quizá la más larga de Europa, en Ordesa, no te parezca para tanto.
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