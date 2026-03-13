La provincia de España elegida mejor destino de aventura del mundo: con cuatro parques naturales, tiene los picos más altos del Pirineo, cuatro estaciones de esquí, la tirolina más rápida del mundo y es la meca del barranquismo

Quizá el punto de inflexión fue poder recorrer la tirolina más grande de Europa, o escalar las paredes escarpadas de un Patrimonio de la Humanidad, tal vez fue el esquí alpino y de fondo, el barranquismo, el ciclismo de montaña, el descenso en kayak, el rafting, el puenting o la posibilidad de hacer parapente sobre alguno de los cuatro Parque Nacionales que incluye en su territorio, pero fuera cual fuese la definitiva, a Huesca no le faltan razones para haber sido coronado el Mejor Destino de Aventura del Mundo.