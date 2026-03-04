La provincia más desconocida de España tiene el mayor conjunto de templos mudéjares: es un lugar único en el mundo, declarado Patrimonio de la Humanidad y en un entorno precioso

El valle del Jiloca también posee obras muy interesantes como la torre de la iglesia de San Juan Bautista en Valdehorna, la decoración de la torre de la iglesia de Santa María la Mayor en Val de San Martín, la torre de la iglesia de Santo Domingo de Silos en Lechago, la de la iglesia de la Asunción en Navarrete del Río, la de la iglesia de Santa Elena en Godos o la de la antigua iglesia de Olalla