La provincia más desconocida de España tiene el mayor conjunto de templos mudéjares: es un lugar único en el mundo, declarado Patrimonio de la Humanidad y en un entorno precioso
Viajamos hasta Aragón para conocer el mayor conjunto de templos mudéjares, un estilo arquitectónico que no se repite en otro lugar del mundo.
El arte mudéjar es único de la Península Ibérica, y no es una manera de hablar. Es un estilo arquitectónico que nació de la fusión de las tradiciones culturales y artísticas cristianas y musulmanas. Su época de mayor esplendor fue entre los siglos XII y XVI, dejando múltiples ejemplos de construcciones de barro con decoración de cerámica vidriada verde, azul y blanco.
Los árabes se expandieron prácticamente por toda España, construyendo edificios propios como la Mezquita-Catedral de Córdoba o la Alcazaba de Badajoz. Estos lugares resultan familiares por su fama, pero si hay una provincia donde el mudéjar es el gran protagonista es Teruel. A pesar de ser una auténtica desconocida, su arte es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1986.
El arte mudéjar de la capital de la región
La base de la arquitectura mudéjar es muy humilde. El barro cocido es el principal elemento constructivo, que queda engrandecido con la preciosa ornamentación de vidrio con motivos geométricos como rombos y paños de sebka. La ciudad de Teruel es considerada capital del mudéjar, con la catedral como gran protagonista de todo el conjunto.
El cimborrio, la techumbre y la torre de la Catedral de Santa María de Mediavilla son el principal exponente de este estilo en la región. Primero fue parroquia, luego colegiata en 1342 y finalmente catedral en 1587, al crearse la Diócesis de Teruel. Destacan los motivos geométricos, heráldicos, vegetales, epigráficos y figurativos en la techumbre, que se considera la 'Capilla Sixtina del mudéjar'.
También destacan la iglesia de San Pedro, que data del siglo XIV y está construida sobre un templo románico de 1196. Está coronado por un precioso ábside gótico-mudéjar, con arcos mixtilíneos, cerámica vidriada y otros elementos. En la decoración interior, Salvador Gisbert dejó su huella en las restauraciones de 1896. A sus pies la torre y a su lado el claustro de San Pedro.
La torre del siglo XIII es la más antigua del arte mudéjar de Teruel; mientras que el claustro es uno de los cuatro que se conservan en Aragón. Junto a la iglesia está el Mausoleo de los Amantes de Teruel, realizado por Juan de Ávalos. Las otras iglesias a destacar son las de El Salvador y San Martín, que son prácticamente iguales y se construyeron rivalizando el amor de la mora Zoraida.
Desde Albarracín hasta Jiloca, pasando por Daroca
Otros ejemplos del arte mudéjar en Teruel están en Albarracín, que es uno de los pueblos más bonitos de España. Bajo la dinastía bereber de los Banu Razin, entre el 1012 y el 1104, fue uno de los Reinos de Taifas independientes de Córdoba. De aquella época se conserva la iglesia de Santa María. Si nos alejamos un poco más, hacia Daroca, nos topamos con más construcciones mudéjares.
Es otra de las ciudades más bonitas de Aragón que da nombre también a una comarca repleta de auténticas joyas mudéjares: la torre de la iglesia de la Asunción en Báguena, la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles en Burbáguena o la torre de la iglesia de San Martín en San Martín del Río son solo algunos ejemplos que demuestran el legado arquitectónico de la zona.
El valle del Jiloca también posee obras muy interesantes como la torre de la iglesia de San Juan Bautista en Valdehorna, la decoración de la torre de la iglesia de Santa María la Mayor en Val de San Martín, la torre de la iglesia de Santo Domingo de Silos en Lechago, la de la iglesia de la Asunción en Navarrete del Río, la de la iglesia de Santa Elena en Godos o la de la antigua iglesia de Olalla
