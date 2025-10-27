Esta es la provincia andaluza con el segundo parque natural más grande de Europa: es perfecto para visitar en otoño por sus cascadas y bosques

Pero este entorno no solo cuenta con un rico patrimonio paisajístico, sino también histórico y cultural acumulado durante siglos con el paso de civilizaciones como la íbera, la romana y la árabe, con entornos como la necrópolis ibérica de Toya en Peal del Becerro, la villa romana de Quesada o el castillo de la Iruela. Así, este parque natural no solo se ha convertido en el más extenso de España y el segundo de Europa, sino en uno de una belleza sin igual imprescindible de visitar por su amplia riqueza.