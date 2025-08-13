La provincia de Andalucía que tiene la maravilla natural más grande de todo el mundo: única en su especie y se puede visitar

En el corazón del levante almeriense, escondida bajo una antigua mina de hierro y plomo, se encuentra una joya de la naturaleza que ha dejado con la boca abierta a científicos y viajeros de todo el mundo, la Geoda de Pulpí. No hablamos de una geoda cualquiera, sino de la más grande visitable del planeta, un prodigio geológico único por su tamaño, transparencia y estado de conservación. Y lo mejor de todo es que está abierta al público, así que no hace falta ser geólogo para admirarla, únicamente necesitas estar en Almería y saber apreciar la belleza.