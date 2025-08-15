Lo llaman la Provenza española: campos de lavanda infinitos en uno de los pueblos más bonitos de Castilla-La Mancha
Un destino ideal para una escapada de fin de semana, con infinitos campos de lavanda muy similares a los de Provenza.
Provenza es uno de los lugares más hermosos de Europa. Sus increíbles paisajes naturales y pintorescos pueblos hacen de este uno de los lugares más visitados en temporada vacacional. Esta histórica región se encuentra al sureste de Francia y limita con el mar Mediterráneo, pero si por algo destaca es por sus inmensos campos de lavanda. Estos se han convertido en el estandarte de Provenza desde hace años dotando al pueblo de un color y aroma únicos en el mundo.
Aunque Provenza sea una increíble opción de destino vacacional, no es necesario viajar hasta el sureste de Francia para disfrutar de estos interminables campos de lavanda. Gracias a la enorme variedad de paisajes naturales que tenemos en España, existe un pueblo que cuenta con campos de lavanda tan amplios, que se pierden en el horizonte.
El lugar se encuentra en Castilla-La Mancha y es conocido como “la Provenza española”. Hablamos de Brihuega, Guadalajara. Brihuega es un municipio de España que cuenta con aproximadamente 3.000 habitantes, y destaca por sus campos de lavanda tan similares a los de la propia Provenza. Estos campos están situados en un lugar idóneo para el crecimiento de plantas aromáticas como el trigo, el girasol, la cebada, y por supuesto, la lavanda.
Qué ver en Brihuega
El pueblo presenta un atractivo típico de las zonas rurales de Castilla-La Mancha: estructuras antiguas repletas de historia rodeadas de paisajes naturales manchegos. Destaca el Castillo de Brihuega como el tesoro de la ciudad. Este castillo, también llamado El Castillo de la Peña Bermeja, es una fortaleza del siglo XI que ha presenciado innumerables guerras y batallas a lo largo del tiempo. Está ubicado en la parte baja del pueblo, cosa que llama la atención, pues por lo general este tipo de estructuras suelen construirse en lo alto de los pueblos. Esto se debe a que, cuando se construyó la fortaleza, el pueblo de Brihuega se ubicaba más abajo de lo que está ahora, a orillas del río Tajuña.
El simple hecho de entrar al pueblo resulta una auténtica experiencia, pues para acceder al interior de Brihuega, primero debemos atravesar la Puerta de la Cadena. Esta es otra de las estructuras más importantes de la localidad, pues es una de las cinco puertas por las que antiguamente se accedía al interior del municipio. En caso de llegar al pueblo en coche o autobús, esta puerta será lo primero que apreciaremos del pueblo de Brihuega.
En el interior de la localidad encontramos la Fuente de los Doce Caños, otra parada obligatoria en nuestra visita a Brihuega. Esta estructura está situada en la Plaza de los Herradores y corren rumores de que, cualquier persona que beba de uno de sus caños encontrará rápidamente pareja. El nombre de esta fuente viene dado por el número de caños que presenta, pero esto no es del todo cierto. En la parte posterior de la estructura podemos encontrar aún más caños que sirven para abastecer el lavadero municipal. La fuente, al igual que el Castillo de Brihuega es otra de las ubicaciones que ha estado presente en distintas batallas a lo largo de la historia.
Cómo llegar a Brihuega
Para llegar al municipio de Brihuega, en Castilla-La Mancha, en caso de salir desde la ciudad de Guadalajara tomaremos las carreteras A-2 y CM-2011. Esto nos llevará aproximadamente 30 minutos hasta llegar al pueblo.
Síguele la pista
Lo último