Lo llaman la Provenza española: campos de lavanda infinitos en uno de los pueblos más bonitos de Castilla-La Mancha

En el interior de la localidad encontramos la Fuente de los Doce Caños, otra parada obligatoria en nuestra visita a Brihuega. Esta estructura está situada en la Plaza de los Herradores y corren rumores de que, cualquier persona que beba de uno de sus caños encontrará rápidamente pareja. El nombre de esta fuente viene dado por el número de caños que presenta, pero esto no es del todo cierto. En la parte posterior de la estructura podemos encontrar aún más caños que sirven para abastecer el lavadero municipal. La fuente, al igual que el Castillo de Brihuega es otra de las ubicaciones que ha estado presente en distintas batallas a lo largo de la historia.